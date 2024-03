Fonte: iStck Hotel italiani guida Michelin marzo 2024

Nel mese di marzo, la Guida Michelin ha svelato due nuovi gioielli nell’ambito dell’hôtellerie italiana: Casa Clàt a Cagliari e Artemisia Domus Giardino a Napoli.

Questi due boutique hotel incarnano il lato più raffinato e lussuoso dell’ospitalità, catturando l’essenza culturale e storica delle rispettive città in un’esperienza senza pari.

Scopriamo quanto costa un soggiorno e quali sono le altre strutture inserite nella Guida Michelin di marzo.

Casa Clàt, un soggiorno all’insegna dell’eleganza nel cuore di Cagliari

Nel vivace cuore di Cagliari sorge Casa Clàt, un boutique hotel che cattura l’anima della capitale sarda con la sua eleganza senza tempo. Le 9 suite uniche di Casa Clàt sono vere e proprie opere d’arte, ognuna con dettagli architettonici e decorativi che narrano la storia della struttura storica. Qui, vecchi mattoni si sposano armoniosamente con il cemento moderno, mentre il legno antico contrasta con i pavimenti in parquet di nuova fattura. Casa Clàt offre un’esperienza di soggiorno che va oltre il comfort, immergendo gli ospiti in un mondo di raffinato lusso sardo.

Per questo motivo, a marzo, l’hotel ha conquistato un posto nella Guida Michelin 2024, facendosi notare tra le strutture più belle.

Quanto Costa un Soggiorno per un Weekend a Casa Clàt, Cagliari?

Se state pianificando un weekend di lusso nel cuore di Cagliari, quindi, Casa Clàt potrebbe essere esattamente ciò che state cercando. Tuttavia, prima di prenotare, potreste voler sapere quanto costa una notte in questo rifugio di classe.

Casa Clàt, situato in Viale Regina Margherita 55/57, offre un ambiente eccezionale per gli ospiti e le tariffe di soggiorno variano a seconda della stagione e della disponibilità. Per darvi un’idea dei prezzi, diamo un’occhiata alle tariffe per un weekend a metà aprile 2024.

Ebbene, per una notte, per un ospite, i prezzi in questo periodo oscillano tra i 212 euro e i 417 euro. Si tratta ovviamente di costi indicativi e soggetti a modifiche in base alla disponibilità e alla stagione. Nello specifico, la tariffa più bassa trovata è quella con data di arrivo il 18 aprile 2024 e data di partenza 19 aprile 2024: una notte 212 euro.

Tuttavia, prima di prenotare, assicuratevi di controllare la disponibilità e le tariffe aggiornate.

Artemisia Domus Giardino, il romanticismo rinascimentale a Napoli

Napoli è famosa per la sua ricca storia e il suo fascino senza tempo e Artemisia Domus Giardino si inserisce perfettamente in questo contesto. Situato in un palazzo cinquecentesco sul lungomare di Santa Lucia, questo boutique hotel offre una fusione di lusso contemporaneo e antiche tradizioni, tali da conquistare gli esperti e fare entrare la struttura nella Guida Michelin 2024 a marzo.

Si tratta di un palazzo del XVI secolo che, dopo un attento restauro, è stato trasformato in un boutique hotel di lusso contemporaneo che conserva i dettagli storici originali, garantendo comunque un design moderno e confortevole. Le camere e le suite sono impreziosite da affreschi, stucchi e pietre originali che narrano la storia della città, mentre mobili e accessori in stile italiano contemporaneo conferiscono un tocco di modernità senza tempo. Artemisia Domus Giardino incanta gli ospiti con un’atmosfera romantica e un’ospitalità senza pari, invitandoli a immergersi nel fascino rinascimentale di Napoli.

Quanto Costa un Soggiorno presso Artemisia Domus Giardino a Napoli?

Se state cercando un’esperienza di soggiorno unica e romantica nel cuore di Napoli, Artemisia Domus Giardino, situato in Via Santa Lucia 62, in pieno centro storico, potrebbe fare esattamente al vostro caso. Tuttavia, prima di prenotare, è importante conoscere i dettagli delle tariffe e della disponibilità.

Le tariffe per un soggiorno variano a seconda della stagione e della disponibilità. Ad oggi le camere nei fine settimana sono quasi tutte esaurite e se si vuole soggiornare un week end (almeno due notti) nell’hotel è possibile farlo ma non prima dell’ultima settimana di giugno.

Tuttavia, per darvi un’idea, selezionando altre date infrasettimanali nel mese di aprile e maggio 2024, i prezzi del soggiorno variano da 182 euro a 334 euro a notte per un ospite. Invece, per una notte durante il primo weekend libero disponibile (24-25 giugno 2024), il prezzo è di 218 euro a notte per un ospite.

Ovviamente, quelli riportati sono prezzi indicativi e possono variare in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

La lista dei nuovi hotel inseriti nella Guida Michelin a marzo 2024

Ogni mese gli specialisti dell’hôtellerie della Guida Michelin condividono le strutture più eleganti e affascinanti scoperte non solo in Italia, ma in giro per il mondo. Marzo non è stata un’eccezione e la selezione di hotel che promettono esperienze indimenticabili e uniche si è arricchita con nomi interessanti di strutture di lusso che si sono fatti notare situati in Grecia, Messico, Spagna, Marocco, Stati Uniti, Francia e Malesia.

Nel dettaglio, oltre Casa Clàt a Cagliari e Artemisia Domus Giardino a Napoli, ci sono:

WeSense Santorini – Santorini, Grecia

Posizionato sul suggestivo “balcone di Santorini”, WeSense Santorini è un piccolo gioiello che offre solo 2 suite. Qui, privacy e tranquillità sono garantite, con interni eleganti che si ispirano alle influenze mediterranee.

Hotel San Fernando – Città del Messico, Messico

Un’aggiunta memorabile al panorama alberghiero di Città del Messico, l’Hotel San Fernando, del gruppo alberghiero Bunkhouse, combina elementi originali con un design moderno, creando un’atmosfera senza tempo.

Solo Palacio – Quirós, Spagna

Immerso tra le montagne delle Asturie, il Solo Palacio è un affascinante hotel che abbraccia il concetto giapponese di wabi-sabi, celebrando l’imperfezione e l’impermanenza. Il risultato è un’esperienza lussuosa ma senza pretese.

Caravan by Habitas Agafay – Marrakech, Marocco

Nel deserto di Agafay, a breve distanza da Marrakech, si trova Caravan by Habitas Agafay, una collezione di 20 tende di alta gamma ispirate alle abitazioni berbere. Qui, gli ospiti possono immergersi completamente nella bellezza e nella tranquillità del deserto.

Aman New York – New York, Stati Uniti

Nascosto nei piani superiori del Crown Building a Midtown Manhattan, l’Aman New York offre un’oasi di tranquillità e lusso nel cuore della frenetica città. Con interni raffinati e servizi impeccabili, promette un’esperienza indimenticabile.

Le Petit Pali at Ocean Ave – Carmel/Monterey, Stati Uniti

Le Petit Pali at Ocean Ave offre un’atmosfera intima e accogliente, perfetta per un soggiorno rilassante sulla costa californiana. Con solo 34 camere, questo hotel ispirato ai bed-and-breakfast è un rifugio tranquillo per gli ospiti.

Hotel Eldorado Paris – Parigi, Francia

L’Hotel Eldorado Paris incarna l’eleganza discreta della capitale francese, con interni che attraversano epoche e stili. Le camere, decorate con gusto, offrono un rifugio raffinato nel cuore di Parigi.

Else Kuala Lumpur – Kuala Lumpur, Malesia

Situato nel Lee Rubber Building degli anni ’30 nel cuore di Chinatown, Else Kuala Lumpur unisce l’atmosfera storica con il design moderno e minimalista. Offre un’esperienza di alto livello in una delle città più vibranti dell’Asia.