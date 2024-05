Comprare e vedere oro senza paura: i truffatori sono sempre in agguato ma conoscere alcuni accorgimenti permette di effettuare le proprie transazioni in sicurezza

Il prezzo dell’oro è in aumento da anni: destava sorpresa la quotazione dell’oro sopra quota 1.600 dollari l’oncia nel febbraio 2020. Oggi l’oro è arrivato a 2.350 dollari l’oncia. Questo ha spinto molti risparmiatori e investitori ad acquistare oro. Ma quando un mercato è particolarmente appetibile ecco che i truffatori si fanno vivi. Vediamo a cosa conviene stare attenti per evitare brutte sorprese.

Perché il prezzo dell’oro è aumentato

Chiariamo subito i motivi che stanno alla base dell’impennata del prezzo dell’oro. Il metallo prezioso è da sempre il bene rifugio per eccellenza. Questo significa che in caso di incertezza internazionale gli investitori dirottano parte dei loro investimenti sull’oro. E lo stesso fanno gli Stati che aumentano o diminuiscono le proprie riserve aurifere al bisogno.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da importanti sconvolgimenti: prima la pandemia da Covid-19 ha paralizzato interi settori portando al fallimento una miriade di imprese, comprese grandi società che sembravano inaffondabili.

Poi sono arrivati la guerra fra Ucraina e Russia e il conseguente aumento del costo degli idrocarburi che, in pieno effetto domino, si è riverberato su tutti i beni di consumo alimentando un’inflazione galoppante.

Infine la guerra fra Israele e Hamas che ha avuto come conseguenza, fra le altre cose, la crisi dei traffici nel Mar Rosso. Quando la situazione geopolitica è tormentata, il mercato dell’oro riceve un nuovo impulso.

Tipi di oro da investimento

Chi intenda acquistare o vendere oro ha a disposizione diverse alternative:

oro fisico , ovvero acquisto di monete o lingotti d’oro;

, ovvero acquisto di monete o lingotti d’oro; Etf oro , ovvero Exchange traded fund, fondi negoziati in Borsa che investono in oro fisico o in aziende che estraggono o producono oro;

, ovvero Exchange traded fund, fondi negoziati in Borsa che investono in oro fisico o in aziende che estraggono o producono oro; futures sull’oro , cioè contratti che consentono di acquistare o vendere oro a un prezzo stabilito in una data futura;

, cioè contratti che consentono di acquistare o vendere oro a un prezzo stabilito in una data futura; azioni di aziende minerarie aurifere.

Ogni scelta comporta dei costi extra e dei rischi:

l’acquisto di oro fisico comporta spese aggiuntive per la conservazione e l’assicurazione. E chi intenda conservare oro fisico in casa mette sé stesso a rischio di furti e aggressioni;

gli Etf comportano costi di gestione e commissioni;

i futures sull’oro comportano un alto livello di rischio e richiedono una conoscenza approfondita del mercato;

le azioni di aziende minerarie sono soggette alle fluttuazioni del prezzo dell’oro e ad altri rischi associati all’attività mineraria.

Comprare e vendere oro fisico senza rischi

Detto questo, le truffe vere e proprie sono più comuni nell’ambito della compravendita dell’oro fisico. Sia perché più alla portata della generalità dei cittadini, sia perché chi si avventura nelle transazioni di Borsa in genere lo fa perché conosce la materia.

Chi scelga di investire comprando oro fisico generalmente si orienta su lingotti e monete e non su collane, bracciali, orecchini e anelli. Il motivo è che la manifattura altera di molto il valore dell’oggetto. Occorre sempre chiedere la certificazione relativa alla purezza dell’oro: il lingotto deve avere una purezza di 24 carati; deve, cioè, essere composto per 999,99 millesimi di oro puro. Le monete possono avere anche un valore numismatico che solo un esperto può stimare. Per l’acquisto di oro fisico è necessario rivolgersi a un intermediario. È indispensabile rivolgersi a professionisti di chiara fama. Alcuni realtà offrono una garanzia aggiuntiva, come una convezione con le forze dell’ordine. Prima di effettuare ogni tipo di acquisto è necessario conoscere le quotazioni dell’oro. Un prezzo di vendita esagerato è chiaramente una truffa. Un prezzo di vendita stracciato fa sorgere dei dubbi sulla qualità del prodotto. Prima di comprare è fondamentale leggere con attenzione le condizioni contrattuali, in particolare la garanzia e la politica di restituzione.

Se invece si intende vendere oro fisico, valgono in generale le stesse regole sopra espresse. Chi intenda vendere i gioielli di famiglia, oltre a controllare le quotazioni dell’oro, è invitato a non accettare la prima offerta ricevuta, ma a far stimare i propri monili da più professionisti prima di operare la scelta.