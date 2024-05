Premiati i migliori hotel in Italia: la classifica Michelin 2024

Fonte: 123RF migliori hotel italiani 2024

Sono diversi gli hotel italiani premiati dalla guida Michelin 2024.

Sinonimo di eccellenza nel mondo dell’ospitalità e della ristorazione, Michelin ha da sempre posto l’accento sulla qualità, sull’autenticità e sull’esperienza unica che ogni luogo può offrire.

La classifica degli hotel italiani secondo la guida Michelin 2024 si basa su un rigoroso sistema di valutazione, sviluppato con cura dai suoi esperti ispettori. Si tratta di professionisti altamente qualificati nel settore dell’ospitalità, con un occhio attento per i dettagli e un profondo apprezzamento per la qualità e l’autenticità delle esperienze di viaggio.

Vediamo, nel dettaglio, le strutture che sono state giudicate le migliori.

I criteri utilizzati

Michelin ha adottato una serie di criteri rigorosi per valutare gli hotel, simili a quelli utilizzati per i ristoranti ma adattati al contesto dell’ospitalità. Gli elementi chiave che vengono presi in considerazione sono in tutto cinque, ovvero:

Architettura e Design , ovvero l’eccellenza nel design degli interni e nell’architettura.

, ovvero l’eccellenza nel design degli interni e nell’architettura. Individualità e Autenticità : intesa come la capacità di offrire un’esperienza unica e autentica.

: intesa come la capacità di offrire un’esperienza unica e autentica. Servizio, Comfort e Manutenzione , cioè la qualità del servizio offerto, il livello di comfort e la manutenzione delle strutture.

, cioè la qualità del servizio offerto, il livello di comfort e la manutenzione delle strutture. Rilevanza nella località , ovvero l’importanza dell’hotel nell’ambito della località in cui si trova.

, ovvero l’importanza dell’hotel nell’ambito della località in cui si trova. Rapporto qualità-prezzo, quindi la coerenza tra il prezzo e l’esperienza complessiva offerta.

Questi criteri si traducono in un sistema di valutazione che vede poi assegnare agli hotel una, due o tre chiavi, a seconda del livello di eccellenza raggiunto.

Hotel premiati

La selezione degli hotel Michelin 2024 comprende un totale di 146 strutture, divise in tre categorie: tre chiavi, due chiavi e una chiave.

Tre chiavi, è la categoria che rappresenta gli hotel di livello più elevato , che offrono un’esperienza di soggiorno eccezionale e unica. Solitamente sono strutture di lusso con servizi impeccabili, comfort superiori e una vasta gamma di strutture e servizi.

, che offrono un’esperienza di soggiorno eccezionale e unica. Solitamente sono strutture di lusso con servizi impeccabili, comfort superiori e una vasta gamma di strutture e servizi. Due chiavi, è una categoria che raggruppa gli hotel che offrono un livello di qualità e servizio molto buono , seppur leggermente inferiore rispetto agli hotel a tre chiavi. Possono comunque vantare un’elevata standard di comfort e servizio, risultando un’ottima scelta per i viaggiatori che cercano un’esperienza di soggiorno di alto livello;

, seppur leggermente inferiore rispetto agli hotel a tre chiavi. Possono comunque vantare un’elevata standard di comfort e servizio, risultando un’ottima scelta per i viaggiatori che cercano un’esperienza di soggiorno di alto livello; Una chiave, è la categoria che comprende gli hotel che, pur offrendo un livello di qualità accettabile, potrebbero non raggiungere gli standard di lusso e prestigio delle categorie superiori. Tuttavia, sono ancora considerati buoni e soddisfacenti per i viaggiatori che cercano un soggiorno confortevole e conveniente.

In sintesi, la classificazione a chiavi della guida Michelin fornisce ai viaggiatori un’indicazione chiara del livello di qualità e prestigio di ogni struttura, aiutandoli a prendere decisioni informate durante la pianificazione del loro viaggio.

Vediamo quindi la classifica e quali sono gli italiani tra le strutture premiate.

Hotel “Tre Chiavi”

Tra gli hotel in Italia che nella classifica Michelin 2024 hanno raggiunto il massimo del punteggio ci sono:

Cipriani, Venezia . Parte del gruppo Belmond, il Cipriani è una tappa obbligata per chi cerca il lusso senza tempo.

. Parte del gruppo Belmond, il Cipriani è una tappa obbligata per chi cerca il lusso senza tempo. Casa Maria Luigia, Modena . Gestita da Massimo Bottura, celebre chef tre stelle Michelin, questa guest house si trasforma in un’esperienza gastronomica unica.

. Gestita da Massimo Bottura, celebre chef tre stelle Michelin, questa guest house si trasforma in un’esperienza gastronomica unica. Aman, Venezia . Un simbolo di lusso e raffinatezza nella suggestiva cornice della Laguna di Venezia.

. Un simbolo di lusso e raffinatezza nella suggestiva cornice della Laguna di Venezia. JK Capri, Capri . Un’oasi di stile e eleganza sull’isola più glamour d’Italia.

. Un’oasi di stile e eleganza sull’isola più glamour d’Italia. Il San Pietro di Positano, Positano . Conferma la Costiera Amalfitana come una delle destinazioni più esclusive al mondo.

. Conferma la Costiera Amalfitana come una delle destinazioni più esclusive al mondo. Rosewood Castiglion Del Bosco, Montalcino . Un connubio perfetto tra lusso e tradizione nella splendida Toscana.

. Un connubio perfetto tra lusso e tradizione nella splendida Toscana. Corte della Maestà, Civita di Bagnoregio . Un tesoro nascosto, che incanta con il suo fascino unico.

. Un tesoro nascosto, che incanta con il suo fascino unico. Castello di Reschio, Lisciano Niccone. Un’autentica dimora storica che incanta con la sua bellezza senza tempo.

Hotel “Due Chiavi”

Gli hotel premiati con “Due Chiavi” dalla Guida Michelin sono in tutto 31. Firenze è la città con il maggior numero di strutture rientranti in questa categoria. Tra questi, per esempio, ci sono:

Four Seasons Hotel . Elegante hotel nel cuore di Firenze, offrendo lusso e comfort con una vista mozzafiato sulla città.

. Elegante hotel nel cuore di Firenze, offrendo lusso e comfort con una vista mozzafiato sulla città. Palazzo Portinari Salviati . Una residenza storica restaurata con gusto, situata nel cuore del centro storico di Firenze, offrendo un’esperienza di soggiorno autentica e raffinata.

. Una residenza storica restaurata con gusto, situata nel cuore del centro storico di Firenze, offrendo un’esperienza di soggiorno autentica e raffinata. Villa Cora . Incantevole villa ottocentesca circondata da un parco secolare, offrendo lusso e tranquillità, anche questa a pochi passi dal centro di Firenze.

. Incantevole villa ottocentesca circondata da un parco secolare, offrendo lusso e tranquillità, anche questa a pochi passi dal centro di Firenze. Villa La Massa. Un’antica villa medicea trasformata in un hotel di lusso, situato sulle rive dell’Arno di Firenze, un’oasi di pace e serenità.

Poi ancora, allargando lo sguardo verso altre principali città italiane:

Amalfi

Borgo Santandrea . Lussuoso resort a picco sul mare della Costiera Amalfitana, con vedute mozzafiato e un’esperienza di soggiorno esclusiva;

. Lussuoso resort a picco sul mare della Costiera Amalfitana, con vedute mozzafiato e un’esperienza di soggiorno esclusiva; Hotel Santa Caterina. Elegante villa mediterranea con vista sul mare cristallino della Costiera Amalfitana, un mix di lusso e autenticità.

Capri

Capri Palace Jumeirah. Iconico hotel sull’isola di Capri, un’esperienza di soggiorno di lusso e raffinata eleganza.

Castelnuovo Berardenga

Hotel Borgo San Felice. Incantevole struttura situata nel cuore del Chianti Classico, combinazione di lusso rustico e autenticità toscana.

Cogne

Bellevue Hotel & Spa. Raffinato hotel immerso nelle Alpi italiane, offre un’esperienza di soggiorno lussuosa e un ambiente naturale mozzafiato.

Limone sul Garda

EALA My Lakeside Dream. Lussuoso resort sulle rive del Lago di Garda, per un’esperienza di soggiorno rilassante e indimenticabile.

Lipari, Isole Eolie

Therasia Resort. Hotel di lusso situato sull’isola di Lipari, un ambiente incantevole e un’ampia gamma di servizi.

Menaggio:

Lago di Como

Grand Hotel Victoria. Elegante hotel sulle rive del Lago di Como, un’atmosfera storica e viste panoramiche mozzafiato.

Merano

Castel Fragsburg. Incantevole castello situato sulle colline sopra Merano, per un viaggio unico e romantico.

Incantevole castello situato sulle colline sopra Merano, per un viaggio unico e romantico. Villa Eden The Leading Park Retreat. Lussuoso resort immerso nel verde della natura, un rifugio di pace e tranquillità.

Milano

Bulgari Hotel Milano . Hotel di lusso nel cuore di Milano, un’elegante fusione di design contemporaneo e artigianato italiano.

. Hotel di lusso nel cuore di Milano, un’elegante fusione di design contemporaneo e artigianato italiano. Grand Hotel et de Milan . Iconica struttura nel cuore della città, un’elegante combinazione di tradizione e modernità.

. Iconica struttura nel cuore della città, un’elegante combinazione di tradizione e modernità. Portrait Milano. Hotel boutique di lusso situato nel centro di Milano, perfetto per chi cerca un’atmosfera intima e un servizio personalizzato.

Hotel “Una Chiave”

Sono ben 107 gli hotel italiani premiati dalla Guida Michelin 2024 con “Una Chiave”. Dai grandi centri urbani alle pittoresche località costiere, dagli antichi borghi medievali alle affascinanti città d’arte, la selezione offre una varietà di opzioni per ogni tipo di viaggiatore.

Tra le città italiane che si distinguono per la presenza di una maggiore concentrazione di hotel premiati in questa categoria spiccano Arco e Arenella, entrambe con un’ampia selezione di strutture di alta qualità.

Arco è un comune italiano di 17.766 abitanti della Provincia autonoma di Trento. Si trova a Nord della piana dell’Altogarda, la parte finale della valle del fiume Sarca che sfocia nel Lago di Garda. Ad Arco, località incantevole situata nel Trentino-Alto Adige, spiccano alcune strutture di prestigio come Vivere Suites and Rooms, offrendo un’esperienza di soggiorno di lusso immersa nella natura mozzafiato delle Dolomiti.

Nella pittoresca Arenella, in Sicilia, si trovano alcune gemme dell’ospitalità italiana, tra cui il Donna Coraly Country Boutique Hotel, un rifugio di charme immerso nel verde degli agrumeti siciliani, offrendo un’atmosfera di relax e tranquillità. Arenella è un piccolo centro residenziale in provincia di Siracusa, frequentata molto nel periodo estivo per la sua spiaggia di sabbia fine e dorata.

Le strutture appena citate sono solo una piccola anteprima della variegata selezione di hotel premiati dalla guida Michelin. Per consultare la classifica completa delle strutture premiate e per pianificare il prossimo soggiorno di lusso in Italia, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale della guida Michelin, in questa pagina.