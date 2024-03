La Guida Michelin è da decenni il punto di riferimento per gli amanti della gastronomia di alta qualità in tutto il mondo. Fondata nel 1900 dalla Michelin Tyre Company come una guida pratica per gli automobilisti, nel corso degli anni è diventata un’autorità nel settore della ristorazione, assegnando riconoscimenti ambiti a ristoranti di eccellenza in tutto il mondo. Ma come funziona esattamente questa prestigiosa guida e quali criteri vengono utilizzati per valutare i ristoranti?

Criteri di Valutazione

Per valutare un buon ristorante, la Guida utilizza cinque criteri fondamentali, applicati in modo uniforme in tutto il mondo, ovvero:

qualità degli ingredienti;

degli ingredienti; armonia dei sapori , e cioè la capacità del ristorante di bilanciare i sapori e creare esperienze gustative straordinarie;

, e cioè la capacità del ristorante di bilanciare i sapori e creare esperienze gustative straordinarie; padronanza delle tecniche , poiché prende in considerazione la padronanza delle tecniche culinarie da parte dello chef e del suo team. La capacità di preparare i piatti con maestria e precisione è un elemento cruciale per ottenere un riconoscimento;

, poiché prende in considerazione la padronanza delle tecniche culinarie da parte dello chef e del suo team. La capacità di preparare i piatti con maestria e precisione è un elemento cruciale per ottenere un riconoscimento; personalità dello chef , ovvero la sua visione culinaria e come questa riflette la sua personalità nella cucina del ristorante, quindi vengono valutati anche la creatività e l’originalità dello chef espressa nei piatti proposti;

, ovvero la sua visione culinaria e come questa riflette la sua personalità nella cucina del ristorante, quindi vengono valutati anche la creatività e l’originalità dello chef espressa nei piatti proposti; coerenza nel tempo e dell’intero menù, che tiene conto della qualità dei piatti e dell’esperienza complessiva offerta dal ristorante. Un’eccellenza costante è fondamentale per ottenere e mantenere un riconoscimento Michelin.

Processo di Valutazione

Gli ispettori e le ispettrici della Guida Michelin sono in viaggio tutto l’anno, alla ricerca di nuovi ristoranti da condividere con gli appassionati. Una volta che una struttura viene giudicata al livello della selezione Michelin, la Guida cerca di segnalarla il più rapidamente possibile.

Per questo motivo, le ultime scoperte degli ispettori sono pubblicate regolarmente sul sito ufficiale Michelin, solitamente ogni mese, facilitando la ricerca attraverso il filtro di ricerca “novità” nella pagina dei ristoranti.

Attenzione però a non confondere l’inserimento in guida con altri premi (come per esempio l’assegnazione della stella Michelin).

Le Stelle Michelin, i Bib Gourmand Michelin e le Stelle Verdi Michelin sono riconoscimenti assegnati – e aggiornati – solo una volta all’anno. Mentre la Guida consiglia e segnala nuovi ristoranti, anche perché è probabile che proprio tra questi potrebbero essere distribuiti i futuri riconoscimenti. In particolare, le Stelle Michelin sono il massimo riconoscimento assegnato dagli ispettori e dalle ispettrici ai ristoranti della selezione e contraddistinguono i ristoranti che offrono le migliori esperienze culinarie.

I tre livelli rappresentano rispettivamente:

una Stella Michelin : Cucina di grande qualità – Merita una sosta.

: Cucina di grande qualità – Merita una sosta. due Stelle Michelin : Cucina eccezionale – Merita una deviazione.

: Cucina eccezionale – Merita una deviazione. tre stelle Michelin: Cucina unica – Merita un viaggio.

C’è da dire, comunque, che la Guida Michel rappresenta oggi un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di gastronomia, offrendo una guida autorevole alla scoperta dei migliori ristoranti del mondo. Insomma, essere inseriti in Guida dà un ampio riscontro – sia in termini di prestigio che di pubblicità – al di là delle stelle che poi vengono a questi conferite.