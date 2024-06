Cosa fare se si perde o si rovina la tessera elettorale e bisogna andare a votare? Come richiedere un duplicato per le elezioni dell'8 e 9 giugno

Cosa fare se si perde o si rovina la tessera elettorale e bisogna andare a votare? Niente panico, perché fortunatamente si può rinnovare: basta chiedere un duplicato. Partiamo dallo spiegare cos’è la tessera elettorale e a cosa serve. La tessera elettorale, che ha sostituito il vecchio certificato elettorale, è il documento che permette, insieme a un documento di identità valido, di esercitare il diritto di voto. Quindi è essenziale averla con sé ai seggi.

A cosa serve la tessera elettorale

La tessera elettorale è un documento che contiene i dati anagrafici dell’elettore, il numero della sezione elettorale in cui il cittadini deve andare a votare, l’indirizzo del luogo di votazione e i numeri dei collegi elettorali ai quali appartiene l’elettore. Inoltre, contiene 18 spazi in cui viene apposto un timbro che indica se il cittadino ha votato a una determinata elezione.

La tessera elettorale permette anche di ottenere le agevolazioni di viaggio concesse agli elettori in occasione delle votazioni: si tratta dei fuori sede, cioè di coloro che vivono, studiano o lavorano altrove e devono fare ritorno nelle proprie città di residenza per votare.

Anche per le elezioni europee e amministrative dell’8 e 9 giugno, gli italiani dovranno recarsi alle urne muniti di tessera elettorale e documenti di riconoscimento, tipo carta di identità o patente o passaporto. Senza, non si può votare.

Tessera elettorale scaduta? Non scade: quando va cambiata

Una domanda che spesso ci si fa è se scade la tessera elettorale e quanto tempo vale. La tessera elettorale non scade ed è valida fino all’esaurimento dei 18 spazi disponibili per la certificazione del voto. Esauriti i 18 spazi, l’elettore può richiedere una nuova tessera elettorale rivolgendosi all’ufficio elettorale o all’ufficio anagrafe del proprio Comune (o circoscrizione nel caso di grandi città) di residenza.

Per rinnovare la tessera elettorale e ottenere la nuova, l’elettore deve esibire un documento di identità e la vecchia tessera con gli spazi completi. Il rilascio della nuova tessera è immediato. Attenzione che le tessere elettorali che riportano il timbro AVD possono essere rinnovate solo dall’ufficio elettorale.

Cosa fare se la tessera elettorale è rovinata o smarrita

Cosa fare invece se si perde o si rovina la tessera elettorale? In caso di smarrimento, l’elettore può richiedere un duplicato della tessera elettorale, previa autocertificazione e senza necessità di denuncia a Polizia o Carabinieri.

In caso di deterioramento, l’elettore può richiedere un duplicato della tessera elettorale purché riconsegni la tessera deteriorata.

Il duplicato della tessera elettorale può essere richiesto all’ufficio elettorale o all’ufficio anagrafe del proprio Comune di residenza (o della circoscrizione in caso di grandi città).

Un consiglio? Non aspettate gli ultimi giorni prima del voto per richiedere il duplicato della tessera elettorale, perché a ridosso delle elezioni potrebbero esserci code agli sportelli.

Cosa fare in caso di cambio di residenza

E se cambio residenza che faccio? In caso di trasferimento della residenza in un’altra città, l’elettore riceve a casa la tessera elettorale tramite raccomandata postale. In caso di assenza il postino deposita nella cassette delle lettere un avviso con le indicazioni per il ritiro. Scaduto il periodo di giacenza, la tessera elettorale potrà essere ritirata presso gli sportelli dell’ufficio elettorale.

In caso di cambio di residenza all’interno dello stesso Comune, l’elettore riceve al domicilio un tagliando adesivo con indicata la nuova sezione elettorale e il luogo di votazione, che il cittadino deve applicare sulla tessera elettorale.

Quanto costa rinnovarla?

Il rilascio della tessera elettorale non costa, è gratuito.

Dove rinnovarla?

Come anticipato, in generale il rilascio del duplicato può essere richiesto presso l’ufficio elettorale o l’ufficio anagrafe del proprio Comune di residenza.

Alcuni Comuni ormai offrono anche un servizio di richiesta online, come ad esempio il Comune di Torino.