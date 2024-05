L’hotel che ti rimborsa se le tue vacanze sono rovinate dal maltempo

Fonte: 123RF Hotel rimborso maltempo

L’InterContinental Hotel Group di Singapore ha introdotto un nuovo pacchetto chiamato “Rain Resist Bliss”, per offrire un’esperienza unica agli ospiti che si trovano a dover affrontare il maltempo durante il loro soggiorno.

Il direttore generale, Andreas Kraemer, ha ideato questo pacchetto dopo che uno dei suoi amici ha scherzato sul fatto che garantire il “bel tempo” sarebbe stato il prossimo livello nel viaggio di lusso. Tuttavia, visto che l’hotel non può controllare il meteo, l’alternativa è quella di offrire agli ospiti un maggiore controllo dei loro piani di viaggio, attraverso questa iniziativa unica al mondo.

Come funziona il rimborso viaggio in caso di maltempo

Il concetto è semplice: se i piani degli ospiti vengono rovinati dalla pioggia, questi riceveranno un rimborso da utilizzare come buono sconto nel prossimo viaggio pari al valore della tariffa di una notte in hotel.

Ma ci sono alcune condizioni, ovvero:

la pioggia deve superare i 120 minuti di durata in un periodo di quattro ore durante le ore diurne (dalle 8:00 alle 19:00). Ad esempio, se piove ininterrottamente tra le 16:00 e le 17:30 (90 minuti) e di nuovo tra le 18:00 e le 18:30 (30 minuti), verrà attivato un voucher;

(dalle 8:00 alle 19:00). Ad esempio, se piove ininterrottamente tra le 16:00 e le 17:30 (90 minuti) e di nuovo tra le 18:00 e le 18:30 (30 minuti), verrà attivato un voucher; i dati sulle precipitazioni pubblicati dalla National Environment Agency di Singapore devono confermare il maltempo e coincidere con i giorni rimborsabili;

il maltempo e coincidere con i giorni rimborsabili; il pacchetto è applicabile solo agli ospiti che soggiornano nelle suite, così da offrire un’esperienza ancora più esclusiva a coloro che pagano per un soggiorno di lusso.

Lo chiamano infatti “Assegno pioggia” ed è disponibile esclusivamente per le Junior Suites, One-Bedroom Suites, Royal Suite, Ambassador Suites e Presidential Suites. Tutte soluzioni di soggiorno queste che, proprio perché esclusive e di lusso, offrono altri vantaggi esclusivi ai viaggiatori, come l’accesso al Club InterContinental Lounge e il servizio di Butler 24/7 , ovvero un maggiordomo privato disponibile 24 ore su 24 7 giorni su 7. Si tratta infatti di suite prenotabili a partire da 850 euro a notte.

Come richiedere il buono sconto

L’hotel ha reso il processo di richiesta del voucher estremamente semplice. Gli ospiti non devono fare nulla infatti, poiché il buono viene emesso automaticamente entro sette giorni lavorativi, dopo che i dati meteorologici saranno stati pubblicati dall’Agenzia Ambientale Nazionale di Singapore.

C’è da dire che, sebbene il voucher non scatti con una semplice pioggerellina, questo pacchetto è particolarmente vantaggioso soprattutto per i viaggiatori diretti nel sud-est asiatico da maggio a ottobre, quando a Singapore le piogge sono sempre più imprevedibili.

Va ricordato, a tal proposito, che la copertura contro la pioggia inizia alle 15:00 del giorno del check-in e termina alle 12:00 del giorno del check-out. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo mail tom.lou@ihg.com o sinhb-resvn@ihg.com, oppure controllare la disponibilità delle camere (nel periodo di interesse) e chiedere maggiori dettagli compilando l’apposito form presente in questa pagina.

Come riportato nel sito ufficiale dell’InterContinental Hotel Group di Singapore, “eventuali modifiche alle date di prenotazione durante il soggiorno escludono qualsiasi prolungamento del soggiorno che non faccia parte della prenotazione originale dalla copertura meteorologica”. In altre parole, se un ospite estende il soggiorno oltre le date originariamente prenotate dopo aver già effettuato delle modifiche, questo prolungamento non sarà incluso nella copertura prevista dalla polizza assicurativa per le condizioni meteorologiche avverse.