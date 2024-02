Qual è il momento migliore per prenotare le vacanze estive? Esistono dei trucchi e degli accorgimenti per risparmiare, ottenendo comunque il meglio al prezzo più vantaggioso

Fonte: 123RF Quando è meglio prenotare le vacanze estive

Qual è il momento migliore per prenotare le vacanze estive? Esistono, secondo gli esperti, dei trucchi e degli accorgimenti per risparmiare, ottenendo comunque il meglio al prezzo più vantaggioso.

In generale, non c’è una regola sempre valida per tutte le destinazioni e i momenti dell’anno, perché molto dipende dai posti che si vogliono visitare – si va dai due ai tre mesi di anticipo per le mete più popolari – nonché dal periodo, per cui in alcuni casi si consiglia di muoversi addirittura con sei mesi o più di anticipo.

Ma entriamo nel dettaglio, con analisi e statistiche alla mano.

Quando prenotare una vacanza estiva per risparmiare

Secondo un’analisi Which – un’organizzazione che si occupa di tutela di consumatori in Gran Bretagna – le offerte di viaggio più economiche per l’estate tendono ad essere a dicembre e gennaio. Questo è il momento migliore per prenotare ma anche il momento in cui la scelta è più ampia.

Inoltre, il martedì e il mercoledì sono generalmente i giorni più economici per prenotare voli e alloggi rispetto ai fine settimana. Chi viaggia in questi giorni, cioè, ha più possibilità di risparmiare rispetto a chi preferisce il week end, dove la domanda è maggiore e quindi l’offerta (e i prezzi) anche. Se proprio non è possibile spostarsi durante la settimana, però, nel week end il sabato pare sia il giorno meno costoso, soprattutto per i voli.

A fare la differenza sarebbe anche l’orario in cui si viaggia, perché sono generalmente più economici i voli al mattino rispetto a quelli in partenza il pomeriggio o la sera.

Quanto tempo prima prenotare le vacanze estive

Secondo la ricerca dell’organizzazione consumatori Which, sette mesi prima è tendenzialmente il momento migliore per prenotare le vacanze estive. Chi è intenzionato a partire tra luglio e agosto, quindi, può iniziare a cercare qualcosa già nei mesi di gennaio o febbraio. Chi preferisce settembre, invece, può muoversi tra febbraio e marzo per trovare il prezzo migliore.

Quello che è emerso, infatti, è che mettendo a confronto i prezzi di migliaia di vacanze nel corso di un anno, è vero che prenotare in anticipo i viaggi può far risparmiare diverse centinaia di euro. Tuttavia, non è detto che il prezzo sarà per forza più basso con l’aumentare dei mesi di distanza dalla partenza.

Dalle simulazioni effettuate, una settimana in Grecia costava fino a 242 sterline in meno se prenotata in anticipo, le vacanze in Turchia e Portogallo invece quasi 200 sterline in meno a persona se prenotate con sette mesi di anticipo. Stiamo parlando di un risparmio che va dai 280 ai 230 euro, più di 500 euro se si viaggi in coppia.

Ecco, nel dettaglio, i prezzi a confronto

Prezzo medio della vacanza 9 mesi prima della partenza Prezzo medio della vacanza 7 mesi prima della partenza Prezzo medio della vacanza 1 settimana prima della partenza Prenotazione 7 mesi vs 1 settimana prima: risparmio medio Grecia circa 1.250 euro circa 1.195 euro circa 1.478 euro circa 283 euro Turchia circa 1.211 euro circa 1.133 euro circa 1.363 euro circa 230 euro Portogallo circa 1.232 euro circa 1.011 euro circa 1.228 euro circa 216 euro Italia circa 1.244 euro circa 1.300 euro circa 1326 euro circa 20 euro Spagna circa 1.100 euro circa 1.025 euro circa 1.009 euro nessun risparmio Isole Canarie circa 1.252 euro circa 1.300 euro circa 1.194 euro nessun risparmio

Il prezzo medio si intende per una vacanza di sette notti compresi i voli, con partenza tra il 18 e il 24 luglio 2023, calcolata su due persone che condividono una camera standard matrimoniale o doppia.

Il prezzo trovato una settimana prima della partenza potrebbe essere più alto perché i tour operator hanno la tendenza a far pagare di più quando si avvicina la bella stagione, oppure perché hanno a disposizione meno pacchetti vacanza economici. È probabile che si tratti di una combinazione di questi fattori e che, nei casi di risparmio, si tratti per lo più di offerte last minute, ovvero di viaggi rimasti invenduti o annullati all’ultimo momento.

C’è da dire che la maggior parte dei risultati hanno confermato un risparmio nella prenotazione in anticipo, mentre le offerte dell’ultimo minuto dipendono da fattori una tantum e non sempre costanti. Per cui è probabile trovare qualcosa di molto conveniente anche poco prima della partenza, ma non è sempre detto e le stesse probabilità sono comunque minori di chi gioca in anticipo.

È anche vero, tuttavia, che le disponibilità e le offerte sono diverse anche per chi prenota all’ultimo minuto, ma solo se si è abbastanza flessibili su dove andare.

Quando comprare i biglietti per l’estate

Intervistato al Today Show, Hayley Berg, che lavora come economista principale presso Hopper, un’app di viaggio che monitora i costi di voli e hotel segnalando i prezzi più bassi, ha spiegato che la regola generale da seguire quando si vogliono comprare dei biglietti per l’estate è prenotare il volo tre-cinque mesi prima della data di partenza. Per i viaggi estivi, quindi, significa che già a gennaio si trovano le offerte migliori.

Inoltre, anche per i viaggi internazionali a lungo raggio pare che i biglietti aerei siano spesso al prezzo minimo possibile a distanza di cinque mesi dalla partenza.

Le statistiche infine dicono che si risparmia fino al 30% sui biglietti aerei se si decide di fare le proprie vacanze estive a settembre.

Quando prenotare un volo per risparmiare

Secondo l’Air Travel Report 2023 di Expedia, volare di mercoledì per i voli nazionali può farti risparmiare in media il 15% rispetto all’inizio della settimana (domenica o lunedì), mentre per i voli internazionali puoi risparmiare in media il 10% rispetto al fine settimana. A confermalo anche lo studio sulle tariffe aeree internazionali 2023 di CheapAir, che fa eco a sentimenti simili per i viaggi internazionali, affermando che volare di martedì o mercoledì offre le migliori possibilità di prenotare un volo più economico rispetto agli altri giorni della settimana.

Le mete più economiche in estate

Secondo il sito SkyScanner, piattaforma che raccoglie e segnala le migliori offerte di voli e viaggi, le 10 mete per vacanze al mare low cost con partenza dall’Italia sono:

Croazia

Turchia

Portogallo

Bulgaria

Grecia

Malta

Cipro

Spagna

Isole Canarie

Isole Baleari.

Trivago invece si è concentrato sulle destinazioni italiane più economiche in estate, individuando:

Pineto, in Abruzzo

Ricadi, Capo Vaticano, in Calabria

Rodi Garganico, in Puglia

Numana, nelle Marche

Bellaria-Igea Marina in Emilia Romagna

Pietra Ligure, in Liguria

Licata, in Sicilia

Maracalagonis, in Sardegna

Maratea in Basilicata.

Sono tutte zone di mare, meno popolari di altre mete – nazionali e internazionali – ma comunque altrettanto belle, anche per chi ha un budget ridotto.