Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 4 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 2 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (97) 46 (91) 56 (56) 78 (55) 1 (50)
Cagliari: 8 (118) 19 (79) 72 (75) 2 (72) 55 (71)
Firenze: 42 (128) 65 (64) 63 (64) 40 (52) 37 (52)
Genova: 73 (84) 52 (70) 30 (62) 34 (58) 5 (53)
Milano: 89 (68) 73 (60) 50 (57) 36 (55) 4 (53)
Napoli: 33 (92) 58 (81) 37 (64) 45 (58) 3 (45)
Palermo: 16 (62) 5 (60) 36 (52) 17 (51) 15 (48)
Roma: 63 (114) 6 (65) 51 (61) 70 (61) 52 (58)
Torino: 88 (80) 89 (79) 57 (71) 18 (67) 82 (65)
Venezia: 71 (86) 44 (80) 39 (62) 12 (55) 83 (49)
Nazionale: 82 (141) 59 (117) 35 (111) 6 (71) 37 (60)

