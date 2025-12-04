Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 4 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 2 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (97)
|46 (91)
|56 (56)
|78 (55)
|1 (50)
|Cagliari:
|8 (118)
|19 (79)
|72 (75)
|2 (72)
|55 (71)
|Firenze:
|42 (128)
|65 (64)
|63 (64)
|40 (52)
|37 (52)
|Genova:
|73 (84)
|52 (70)
|30 (62)
|34 (58)
|5 (53)
|Milano:
|89 (68)
|73 (60)
|50 (57)
|36 (55)
|4 (53)
|Napoli:
|33 (92)
|58 (81)
|37 (64)
|45 (58)
|3 (45)
|Palermo:
|16 (62)
|5 (60)
|36 (52)
|17 (51)
|15 (48)
|Roma:
|63 (114)
|6 (65)
|51 (61)
|70 (61)
|52 (58)
|Torino:
|88 (80)
|89 (79)
|57 (71)
|18 (67)
|82 (65)
|Venezia:
|71 (86)
|44 (80)
|39 (62)
|12 (55)
|83 (49)
|Nazionale:
|82 (141)
|59 (117)
|35 (111)
|6 (71)
|37 (60)