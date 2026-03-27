Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 27 marzo 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Quando sono le estrazioni del 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 26 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (94)
|11 (77)
|67 (67)
|42 (61)
|70 (59)
|Cagliari:
|41 (72)
|26 (66)
|72 (55)
|38 (55)
|20 (49)
|Firenze:
|47 (84)
|90 (74)
|33 (55)
|80 (51)
|37 (49)
|Genova:
|70 (72)
|28 (66)
|66 (54)
|2 (54)
|46 (48)
|Milano:
|45 (84)
|85 (70)
|20 (66)
|40 (60)
|32 (60)
|Napoli:
|40 (79)
|28 (74)
|22 (63)
|1 (58)
|46 (51)
|Palermo:
|46 (76)
|45 (73)
|79 (58)
|1 (50)
|90 (49)
|Roma:
|80 (77)
|17 (57)
|63 (54)
|8 (51)
|78 (48)
|Torino:
|65 (57)
|49 (56)
|46 (54)
|88 (52)
|71 (46)
|Venezia:
|65 (65)
|75 (64)
|59 (64)
|32 (59)
|76 (58)
|Nazionale:
|22 (86)
|42 (80)
|87 (77)
|76 (70)
|73 (62)