Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 27 marzo 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 27 marzo 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Quando sono le estrazioni del 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 26 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (94) 11 (77) 67 (67) 42 (61) 70 (59)
Cagliari: 41 (72) 26 (66) 72 (55) 38 (55) 20 (49)
Firenze: 47 (84) 90 (74) 33 (55) 80 (51) 37 (49)
Genova: 70 (72) 28 (66) 66 (54) 2 (54) 46 (48)
Milano: 45 (84) 85 (70) 20 (66) 40 (60) 32 (60)
Napoli: 40 (79) 28 (74) 22 (63) 1 (58) 46 (51)
Palermo: 46 (76) 45 (73) 79 (58) 1 (50) 90 (49)
Roma: 80 (77) 17 (57) 63 (54) 8 (51) 78 (48)
Torino: 65 (57) 49 (56) 46 (54) 88 (52) 71 (46)
Venezia: 65 (65) 75 (64) 59 (64) 32 (59) 76 (58)
Nazionale: 22 (86) 42 (80) 87 (77) 76 (70) 73 (62)

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