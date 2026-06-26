Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 26 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 26 giugno 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Quando è l'estrazione del 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 25 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (119) 66 (107) 10 (98) 3 (88) 48 (79)
Cagliari: 12 (82) 19 (50) 89 (45) 38 (45) 62 (43)
Firenze: 17 (63) 53 (55) 9 (51) 66 (49) 16 (49)
Genova: 4 (73) 45 (69) 82 (67) 76 (62) 63 (60)
Milano: 77 (103) 63 (68) 26 (66) 65 (64) 39 (57)
Napoli: 40 (131) 1 (110) 84 (68) 45 (58) 70 (54)
Palermo: 61 (59) 47 (57) 53 (56) 86 (55) 22 (55)
Roma: 77 (74) 51 (62) 66 (50) 45 (50) 22 (46)
Torino: 49 (108) 88 (104) 28 (70) 20 (69) 37 (55)
Venezia: 31 (77) 39 (76) 25 (66) 4 (66) 47 (65)
Nazionale: 58 (79) 49 (76) 52 (54) 78 (51) 40 (49)

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