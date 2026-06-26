Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 26 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Quando è l'estrazione del 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 25 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (119)
|66 (107)
|10 (98)
|3 (88)
|48 (79)
|Cagliari:
|12 (82)
|19 (50)
|89 (45)
|38 (45)
|62 (43)
|Firenze:
|17 (63)
|53 (55)
|9 (51)
|66 (49)
|16 (49)
|Genova:
|4 (73)
|45 (69)
|82 (67)
|76 (62)
|63 (60)
|Milano:
|77 (103)
|63 (68)
|26 (66)
|65 (64)
|39 (57)
|Napoli:
|40 (131)
|1 (110)
|84 (68)
|45 (58)
|70 (54)
|Palermo:
|61 (59)
|47 (57)
|53 (56)
|86 (55)
|22 (55)
|Roma:
|77 (74)
|51 (62)
|66 (50)
|45 (50)
|22 (46)
|Torino:
|49 (108)
|88 (104)
|28 (70)
|20 (69)
|37 (55)
|Venezia:
|31 (77)
|39 (76)
|25 (66)
|4 (66)
|47 (65)
|Nazionale:
|58 (79)
|49 (76)
|52 (54)
|78 (51)
|40 (49)