Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Con gli Agri Job Days, Arpal Puglia aiuta 60 aziende agricole a trovare 250 lavoratori, anche senza esperienza

Gli Agri Job Days sono una settimana di reclutamento che si svolge in Puglia, con il fine di individuare 250 lavoratori da assumere presso aziende del comparto agricolo e agroindustriale. Le selezioni sono aperte anche a candidati senza esperienza, con possibilità di inserimento in mansioni operative di supporto.

L’iniziativa è promossa da Arpal Puglia e organizzata in collaborazione con i Centri per l’Impiego delle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in un settore che registra una forte richiesta di personale, soprattutto durante il periodo estivo.

Quando e dove si svolge la recruiting week

Gli Agri Job Days si svolgono come una vera e propria settimana di reclutamento intensivo. Si terrà dal 15 al 19 giugno nelle seguenti sedi:

in provincia di Bari nei Centri per l’impiego nei comuni di Altamura, Corato, Molfetta, Rutigliano, Casamassima, Noci, Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti e Bitonto;

in provincia di Barletta-Andria-Trani nei Centri per l’impiego dei comuni di Andria, Canosa, Barletta e Bisceglie;

infine in provincia di Foggia nei Centri per l’impiego nei comuni di Foggia, Cerignola, Manfredonia, Lucera, San Severo e Ascoli Satriano.

La formula è pensata per rendere più rapidi i processi di selezione e permettere ai candidati di sostenere più colloqui in un periodo concentrato, riducendo i tempi rispetto alle procedure tradizionali.

60 aziende coinvolte e quasi 130 offerte attive

Il progetto coinvolge circa 60 aziende del settore agroalimentare, con quasi 130 offerte di lavoro attive per 250 posizioni disponibili. Le imprese partecipanti operano lungo tutta la filiera agroalimentare, dalla produzione agricola alla trasformazione dei prodotti, fino alla distribuzione e alla valorizzazione delle eccellenze territoriali.

Si tratta quindi di un bacino ampio e diversificato di opportunità, che riguarda sia realtà strutturate sia aziende del territorio impegnate nella lavorazione e commercializzazione dei prodotti tipici.

Quali sono i profili ricercati

Le selezioni riguardano diversi profili professionali, con una forte presenza di mansioni operative. Tra le figure più richieste ci sono quelle di:

operai agricoli;

addetti alla raccolta;

addetti alla lavorazione e trasformazione alimentare;

magazzinieri;

operatori di logistica;

addetti al confezionamento e all’imballaggio dei prodotti;

addetti al supporto amministrativo.

In molti casi non è richiesta esperienza pregressa, poiché le aziende prevedono percorsi di inserimento e formazione sul campo.

Come candidarsi

Per partecipare agli Agri Job Days è necessario candidarsi attraverso il portale Arpal Puglia, che rimanda direttamente agli annunci dei Centri per l’Impiego dei Comuni aderenti all’iniziativa.

I candidati possono essere sottoposti a una fase di preselezione da parte degli operatori dei Cpi, che verificano la coerenza dei profili rispetto alle posizioni aperte. In caso di esito positivo, si viene convocati per i colloqui con le aziende partecipanti.

Altre opportunità di lavoro

Gli Agri Job Days rappresentano un’interessante iniziativa in cui il pubblico semplifica l’incontro tra i bisogni delle aziende e i lavoratori. La concentrazione delle selezioni in pochi giorni, unita all’ampia partecipazione delle imprese e all’apertura verso profili senza esperienza, rende l’evento una buona occasione per chi è alla ricerca di un primo impiego. Lo stesso dicasi anche per le offerte lavorative presso i supermercati Lidl e Tigros.