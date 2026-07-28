Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi martedì 28 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 28 luglio 2026:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|Jolly:
|Superstar:
….Le quote saranno pubblicate tra qualche minuto….
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|82
|27
|80
|3
|69
|Cagliari:
|23
|1
|8
|88
|72
|Firenze:
|89
|69
|62
|56
|54
|Genova:
|71
|75
|43
|38
|69
|Milano:
|89
|71
|34
|29
|87
|Napoli:
|55
|10
|18
|72
|85
|Palermo:
|47
|9
|81
|12
|65
|Roma:
|60
|35
|58
|68
|67
|Torino:
|66
|38
|30
|73
|17
|Venezia:
|88
|11
|13
|48
|21
|Nazionale:
|79
|56
|73
|5
|39
Guarda quanto si vince con ogni combinazione.
Estrazione del 10eLotto serale
|1
|8
|9
|10
|11
|23
|27
|35
|38
|47
|55
|60
|66
|69
|71
|75
|80
|82
|88
|89
|Numero oro: 82
|Doppio oro: 82 27
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del giovedì 30 luglio 2026. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di milioni e il montepremi complessivo è di milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di sabato 25 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.