Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi martedì 28 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

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Come ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 28 luglio 2026:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

Jolly: Superstar:

….Le quote saranno pubblicate tra qualche minuto….

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 82 27 80 3 69 Cagliari: 23 1 8 88 72 Firenze: 89 69 62 56 54 Genova: 71 75 43 38 69 Milano: 89 71 34 29 87 Napoli: 55 10 18 72 85 Palermo: 47 9 81 12 65 Roma: 60 35 58 68 67 Torino: 66 38 30 73 17 Venezia: 88 11 13 48 21 Nazionale: 79 56 73 5 39

Guarda quanto si vince con ogni combinazione.

Estrazione del 10eLotto serale

1 8 9 10 11 23 27 35 38 47 55 60 66 69 71 75 80 82 88 89 Numero oro: 82 Doppio oro: 82 27

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del giovedì 30 luglio 2026. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di milioni e il montepremi complessivo è di milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di sabato 25 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.