Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 30 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato:

Chiedi a QuiFinanza

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 30 luglio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti del Lotto? Cosa sapere sul SuperEnalotto? Quando è l'estrazione del 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 28 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (138) 10 (117) 21 (63) 12 (60) 17 (59)
Cagliari: 19 (69) 62 (62) 54 (58) 90 (49) 34 (47)
Firenze: 53 (74) 66 (68) 16 (68) 24 (65) 11 (62)
Genova: 63 (79) 50 (70) 78 (60) 9 (58) 21 (50)
Milano: 65 (83) 39 (76) 6 (65) 55 (52) 9 (48)
Napoli: 70 (73) 5 (73) 67 (69) 39 (67) 79 (64)
Palermo: 53 (75) 83 (71) 52 (68) 13 (65) 32 (60)
Roma: 73 (58) 25 (54) 13 (54) 27 (50) 34 (45)
Torino: 37 (74) 50 (59) 25 (59) 69 (53) 29 (48)
Venezia: 31 (96) 47 (84) 57 (61) 28 (60) 1 (57)
Nazionale: 49 (95) 52 (73) 78 (70) 19 (67) 65 (53)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto