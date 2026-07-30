Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 30 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti del Lotto? Cosa sapere sul SuperEnalotto? Quando è l'estrazione del 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 28 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (138)
|10 (117)
|21 (63)
|12 (60)
|17 (59)
|Cagliari:
|19 (69)
|62 (62)
|54 (58)
|90 (49)
|34 (47)
|Firenze:
|53 (74)
|66 (68)
|16 (68)
|24 (65)
|11 (62)
|Genova:
|63 (79)
|50 (70)
|78 (60)
|9 (58)
|21 (50)
|Milano:
|65 (83)
|39 (76)
|6 (65)
|55 (52)
|9 (48)
|Napoli:
|70 (73)
|5 (73)
|67 (69)
|39 (67)
|79 (64)
|Palermo:
|53 (75)
|83 (71)
|52 (68)
|13 (65)
|32 (60)
|Roma:
|73 (58)
|25 (54)
|13 (54)
|27 (50)
|34 (45)
|Torino:
|37 (74)
|50 (59)
|25 (59)
|69 (53)
|29 (48)
|Venezia:
|31 (96)
|47 (84)
|57 (61)
|28 (60)
|1 (57)
|Nazionale:
|49 (95)
|52 (73)
|78 (70)
|19 (67)
|65 (53)