Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 11 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 11 luglio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quando è l'estrazione del SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 10 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (128) 66 (116) 10 (107) 48 (88) 82 (64)
Cagliari: 19 (59) 62 (52) 54 (48) 46 (44) 90 (39)
Firenze: 53 (64) 66 (58) 16 (58) 89 (57) 24 (55)
Genova: 63 (69) 50 (60) 78 (50) 64 (49) 9 (48)
Milano: 65 (73) 39 (66) 31 (65) 6 (55) 7 (46)
Napoli: 40 (140) 1 (119) 84 (77) 45 (67) 70 (63)
Palermo: 61 (68) 47 (66) 53 (65) 83 (61) 57 (59)
Roma: 66 (59) 45 (59) 73 (48) 25 (44) 13 (44)
Torino: 49 (117) 37 (64) 18 (52) 50 (49) 25 (49)
Venezia: 31 (86) 25 (75) 4 (75) 47 (74) 61 (71)
Nazionale: 49 (85) 52 (63) 78 (60) 19 (57) 86 (55)

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