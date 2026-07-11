Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 11 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quando è l'estrazione del SuperEnalotto? Come si gioca al 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 10 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (128)
|66 (116)
|10 (107)
|48 (88)
|82 (64)
|Cagliari:
|19 (59)
|62 (52)
|54 (48)
|46 (44)
|90 (39)
|Firenze:
|53 (64)
|66 (58)
|16 (58)
|89 (57)
|24 (55)
|Genova:
|63 (69)
|50 (60)
|78 (50)
|64 (49)
|9 (48)
|Milano:
|65 (73)
|39 (66)
|31 (65)
|6 (55)
|7 (46)
|Napoli:
|40 (140)
|1 (119)
|84 (77)
|45 (67)
|70 (63)
|Palermo:
|61 (68)
|47 (66)
|53 (65)
|83 (61)
|57 (59)
|Roma:
|66 (59)
|45 (59)
|73 (48)
|25 (44)
|13 (44)
|Torino:
|49 (117)
|37 (64)
|18 (52)
|50 (49)
|25 (49)
|Venezia:
|31 (86)
|25 (75)
|4 (75)
|47 (74)
|61 (71)
|Nazionale:
|49 (85)
|52 (63)
|78 (60)
|19 (57)
|86 (55)