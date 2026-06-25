Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 25 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 23 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (118)
|66 (106)
|10 (97)
|3 (87)
|55 (78)
|Cagliari:
|12 (81)
|19 (49)
|89 (44)
|38 (44)
|62 (42)
|Firenze:
|17 (62)
|59 (54)
|53 (54)
|9 (50)
|66 (48)
|Genova:
|4 (72)
|45 (68)
|82 (66)
|76 (61)
|63 (59)
|Milano:
|77 (102)
|63 (67)
|26 (65)
|65 (63)
|39 (56)
|Napoli:
|40 (130)
|1 (109)
|84 (67)
|49 (64)
|45 (57)
|Palermo:
|61 (58)
|47 (56)
|53 (55)
|86 (54)
|22 (54)
|Roma:
|77 (73)
|75 (65)
|51 (61)
|66 (49)
|45 (49)
|Torino:
|49 (107)
|88 (103)
|28 (69)
|20 (68)
|37 (54)
|Venezia:
|31 (76)
|39 (75)
|25 (65)
|4 (65)
|47 (64)
|Nazionale:
|58 (78)
|49 (75)
|52 (53)
|78 (50)
|40 (48)