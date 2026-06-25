Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 25 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 25 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 23 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (118) 66 (106) 10 (97) 3 (87) 55 (78)
Cagliari: 12 (81) 19 (49) 89 (44) 38 (44) 62 (42)
Firenze: 17 (62) 59 (54) 53 (54) 9 (50) 66 (48)
Genova: 4 (72) 45 (68) 82 (66) 76 (61) 63 (59)
Milano: 77 (102) 63 (67) 26 (65) 65 (63) 39 (56)
Napoli: 40 (130) 1 (109) 84 (67) 49 (64) 45 (57)
Palermo: 61 (58) 47 (56) 53 (55) 86 (54) 22 (54)
Roma: 77 (73) 75 (65) 51 (61) 66 (49) 45 (49)
Torino: 49 (107) 88 (103) 28 (69) 20 (68) 37 (54)
Venezia: 31 (76) 39 (75) 25 (65) 4 (65) 47 (64)
Nazionale: 58 (78) 49 (75) 52 (53) 78 (50) 40 (48)

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