Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 20 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di 80,23 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 20 novembre 2025:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

5 9 15 17 48 74 Jolly: 65 Superstar: 75

Quote SuperEnalotto

• 6 punti: 0 vincitori

• 5 punti + Jolly: 0 vincitori

• 5 punti: 10 vincitori totalizzano € 16.695,51

• 4 punti: 1178 vincitori totalizzano € 144,88

• 3 punti: 35352 vincitori totalizzano € 14,49

• 2 punti: 429203 vincitori totalizzano € 5,00

Quote SuperStar

• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori

• 4 punti più SuperStar: 4 vincitori totalizzano € 14.488,00

• 3 punti più SuperStar: 152 vincitori totalizzano € 1.449,00

• 2 punti più SuperStar: 1899 vincitori totalizzano € 100,00

• 1 punti più SuperStar: 10010 vincitori totalizzano € 10,00

• 0 punti più SuperStar: 20002 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 76 70 55 49 27 Cagliari: 90 41 9 46 39 Firenze: 88 57 41 13 29 Genova: 70 38 43 12 59 Milano: 54 57 38 84 80 Napoli: 78 42 68 47 27 Palermo: 24 41 61 22 7 Roma: 39 4 1 78 42 Torino: 32 2 30 35 26 Venezia: 69 2 88 72 13 Nazionale: 45 73 36 71 7

Estrazione del 10eLotto serale

2 4 9 24 32 38 39 41 42 43 54 55 57 68 69 70 76 78 88 90 Numero oro: 76 Doppio oro: 76 70

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 21 novembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 80,23 milioni e il montepremi complessivo è di 80,90 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di martedi 18 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Estrazioni del mese

Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto