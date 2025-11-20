Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 20 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato: 20 Novembre 2025 20:38

Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 20 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di 80,23 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 20 novembre 2025:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

5 9 15 17 48 74
Jolly: 65
Superstar: 75

Quote SuperEnalotto
• 6 punti: 0 vincitori
• 5 punti + Jolly: 0 vincitori
• 5 punti: 10 vincitori totalizzano € 16.695,51
• 4 punti: 1178 vincitori totalizzano € 144,88
• 3 punti: 35352 vincitori totalizzano € 14,49
• 2 punti: 429203 vincitori totalizzano € 5,00

Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori
• 4 punti più SuperStar: 4 vincitori totalizzano € 14.488,00
• 3 punti più SuperStar: 152 vincitori totalizzano € 1.449,00
• 2 punti più SuperStar: 1899 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 10010 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 20002 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 76 70 55 49 27
Cagliari: 90 41 9 46 39
Firenze: 88 57 41 13 29
Genova: 70 38 43 12 59
Milano: 54 57 38 84 80
Napoli: 78 42 68 47 27
Palermo: 24 41 61 22 7
Roma: 39 4 1 78 42
Torino: 32 2 30 35 26
Venezia: 69 2 88 72 13
Nazionale: 45 73 36 71 7

Estrazione del 10eLotto serale

2 4 9 24 32 38 39 41 42 43
54 55 57 68 69 70 76 78 88 90
Numero oro: 76
Doppio oro: 76 70

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 21 novembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 80,23 milioni e il montepremi complessivo è di 80,90 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di martedi 18 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Estrazioni del mese

Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto