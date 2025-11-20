Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 20 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di 80,23 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 20 novembre 2025:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|5
|9
|15
|17
|48
|74
|Jolly: 65
|Superstar: 75
Quote SuperEnalotto
• 6 punti: 0 vincitori
• 5 punti + Jolly: 0 vincitori
• 5 punti: 10 vincitori totalizzano € 16.695,51
• 4 punti: 1178 vincitori totalizzano € 144,88
• 3 punti: 35352 vincitori totalizzano € 14,49
• 2 punti: 429203 vincitori totalizzano € 5,00
Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori
• 4 punti più SuperStar: 4 vincitori totalizzano € 14.488,00
• 3 punti più SuperStar: 152 vincitori totalizzano € 1.449,00
• 2 punti più SuperStar: 1899 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 10010 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 20002 vincitori totalizzano € 5,00
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|76
|70
|55
|49
|27
|Cagliari:
|90
|41
|9
|46
|39
|Firenze:
|88
|57
|41
|13
|29
|Genova:
|70
|38
|43
|12
|59
|Milano:
|54
|57
|38
|84
|80
|Napoli:
|78
|42
|68
|47
|27
|Palermo:
|24
|41
|61
|22
|7
|Roma:
|39
|4
|1
|78
|42
|Torino:
|32
|2
|30
|35
|26
|Venezia:
|69
|2
|88
|72
|13
|Nazionale:
|45
|73
|36
|71
|7
Estrazione del 10eLotto serale
|2
|4
|9
|24
|32
|38
|39
|41
|42
|43
|54
|55
|57
|68
|69
|70
|76
|78
|88
|90
|Numero oro: 76
|Doppio oro: 76 70
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 21 novembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 80,23 milioni e il montepremi complessivo è di 80,90 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di martedi 18 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Estrazioni del mese
