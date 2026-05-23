Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 23 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 23 maggio 2026: numeri e combinazione vincente
Cos'è il Lotto? Quali sono i numeri vincenti? Come si gioca al Superenalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 22 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (100) 66 (88) 10 (79) 3 (69) 74 (61)
Cagliari: 41 (105) 63 (71) 12 (63) 27 (54) 87 (52)
Firenze: 78 (76) 28 (75) 3 (49) 4 (45) 17 (44)
Genova: 66 (87) 6 (77) 3 (61) 53 (58) 4 (54)
Milano: 77 (84) 88 (68) 15 (66) 67 (55) 63 (49)
Napoli: 40 (112) 1 (91) 81 (57) 84 (49) 59 (49)
Palermo: 90 (82) 6 (71) 30 (70) 12 (59) 35 (50)
Roma: 17 (90) 21 (61) 77 (55) 88 (54) 75 (47)
Torino: 65 (90) 49 (89) 88 (85) 86 (72) 2 (67)
Venezia: 30 (59) 31 (58) 63 (57) 39 (57) 82 (54)
Nazionale: 58 (60) 57 (58) 49 (57) 55 (44) 89 (39)

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