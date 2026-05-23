Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 23 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 22 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (100)
|66 (88)
|10 (79)
|3 (69)
|74 (61)
|Cagliari:
|41 (105)
|63 (71)
|12 (63)
|27 (54)
|87 (52)
|Firenze:
|78 (76)
|28 (75)
|3 (49)
|4 (45)
|17 (44)
|Genova:
|66 (87)
|6 (77)
|3 (61)
|53 (58)
|4 (54)
|Milano:
|77 (84)
|88 (68)
|15 (66)
|67 (55)
|63 (49)
|Napoli:
|40 (112)
|1 (91)
|81 (57)
|84 (49)
|59 (49)
|Palermo:
|90 (82)
|6 (71)
|30 (70)
|12 (59)
|35 (50)
|Roma:
|17 (90)
|21 (61)
|77 (55)
|88 (54)
|75 (47)
|Torino:
|65 (90)
|49 (89)
|88 (85)
|86 (72)
|2 (67)
|Venezia:
|30 (59)
|31 (58)
|63 (57)
|39 (57)
|82 (54)
|Nazionale:
|58 (60)
|57 (58)
|49 (57)
|55 (44)
|89 (39)