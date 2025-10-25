Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 25 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 24 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|31 (77)
|20 (75)
|46 (69)
|71 (54)
|44 (40)
|Cagliari:
|8 (96)
|74 (66)
|31 (63)
|19 (57)
|50 (55)
|Firenze:
|42 (106)
|76 (93)
|89 (68)
|22 (54)
|87 (47)
|Genova:
|73 (62)
|10 (56)
|39 (49)
|52 (48)
|80 (46)
|Milano:
|47 (76)
|56 (75)
|51 (72)
|46 (58)
|23 (56)
|Napoli:
|33 (70)
|10 (65)
|58 (59)
|59 (59)
|36 (56)
|Palermo:
|65 (65)
|89 (58)
|44 (58)
|37 (49)
|13 (45)
|Roma:
|63 (92)
|16 (79)
|86 (64)
|45 (49)
|2 (47)
|Torino:
|4 (86)
|46 (78)
|88 (58)
|89 (57)
|57 (49)
|Venezia:
|16 (83)
|49 (70)
|71 (64)
|44 (58)
|30 (58)
|Nazionale:
|82 (119)
|59 (95)
|35 (89)
|73 (74)
|44 (68)