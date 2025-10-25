Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 25 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

Pubblicato: 25 Ottobre 2025 16:09

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 24 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 31 (77) 20 (75) 46 (69) 71 (54) 44 (40)
Cagliari: 8 (96) 74 (66) 31 (63) 19 (57) 50 (55)
Firenze: 42 (106) 76 (93) 89 (68) 22 (54) 87 (47)
Genova: 73 (62) 10 (56) 39 (49) 52 (48) 80 (46)
Milano: 47 (76) 56 (75) 51 (72) 46 (58) 23 (56)
Napoli: 33 (70) 10 (65) 58 (59) 59 (59) 36 (56)
Palermo: 65 (65) 89 (58) 44 (58) 37 (49) 13 (45)
Roma: 63 (92) 16 (79) 86 (64) 45 (49) 2 (47)
Torino: 4 (86) 46 (78) 88 (58) 89 (57) 57 (49)
Venezia: 16 (83) 49 (70) 71 (64) 44 (58) 30 (58)
Nazionale: 82 (119) 59 (95) 35 (89) 73 (74) 44 (68)

