Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi venerdì 24 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di 68,55 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 24 ottobre 2025:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

5 12 23 31 84 90 Jolly: 68 Superstar: 77

….Le quote saranno pubblicate tra qualche minuto….

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 33 75 32 35 10 Cagliari: 73 68 58 49 59 Firenze: 31 11 21 13 69 Genova: 27 35 21 42 59 Milano: 22 11 64 62 19 Napoli: 77 88 51 30 75 Palermo: 4 43 72 59 45 Roma: 84 58 60 46 23 Torino: 13 27 31 86 49 Venezia: 45 3 70 14 56 Nazionale: 68 47 2 1 18

Guarda quanto si vince con ogni combinazione.

Estrazione del 10eLotto serale

3 4 11 13 21 22 27 31 32 33 35 43 45 58 68 73 75 77 84 88 Numero oro: 33 Doppio oro: 33 75

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 25 ottobre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 68,55 milioni e il montepremi complessivo è di 69,50 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di giovedi 23 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.