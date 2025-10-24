Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi venerdì 24 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di 68,55 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 24 ottobre 2025:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|5
|12
|23
|31
|84
|90
|Jolly: 68
|Superstar: 77
….Le quote saranno pubblicate tra qualche minuto….
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|33
|75
|32
|35
|10
|Cagliari:
|73
|68
|58
|49
|59
|Firenze:
|31
|11
|21
|13
|69
|Genova:
|27
|35
|21
|42
|59
|Milano:
|22
|11
|64
|62
|19
|Napoli:
|77
|88
|51
|30
|75
|Palermo:
|4
|43
|72
|59
|45
|Roma:
|84
|58
|60
|46
|23
|Torino:
|13
|27
|31
|86
|49
|Venezia:
|45
|3
|70
|14
|56
|Nazionale:
|68
|47
|2
|1
|18
Guarda quanto si vince con ogni combinazione.
Estrazione del 10eLotto serale
|3
|4
|11
|13
|21
|22
|27
|31
|32
|33
|35
|43
|45
|58
|68
|73
|75
|77
|84
|88
|Numero oro: 33
|Doppio oro: 33 75
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 25 ottobre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 68,55 milioni e il montepremi complessivo è di 69,50 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di giovedi 23 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.