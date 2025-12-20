Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 20 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 19 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (107)
|46 (101)
|56 (66)
|5 (59)
|13 (58)
|Cagliari:
|19 (89)
|2 (82)
|55 (81)
|40 (66)
|10 (64)
|Firenze:
|42 (138)
|63 (74)
|65 (74)
|37 (62)
|16 (61)
|Genova:
|73 (94)
|52 (80)
|30 (72)
|34 (68)
|5 (63)
|Milano:
|73 (70)
|50 (67)
|36 (65)
|44 (61)
|58 (58)
|Napoli:
|3 (55)
|32 (54)
|19 (51)
|31 (48)
|41 (45)
|Palermo:
|36 (62)
|15 (58)
|52 (57)
|21 (52)
|57 (51)
|Roma:
|6 (75)
|26 (63)
|64 (57)
|36 (52)
|31 (47)
|Torino:
|88 (90)
|89 (89)
|57 (81)
|18 (77)
|82 (75)
|Venezia:
|71 (96)
|12 (65)
|83 (59)
|35 (54)
|24 (53)
|Nazionale:
|59 (127)
|6 (81)
|37 (70)
|29 (62)
|27 (61)