Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 19 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 18 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (106) 46 (100) 56 (65) 5 (58) 13 (57)
Cagliari: 19 (88) 72 (84) 2 (81) 55 (80) 40 (65)
Firenze: 42 (137) 65 (73) 63 (73) 37 (61) 16 (60)
Genova: 73 (93) 52 (79) 30 (71) 34 (67) 5 (62)
Milano: 73 (69) 50 (66) 36 (64) 4 (62) 44 (60)
Napoli: 58 (90) 37 (73) 3 (54) 32 (53) 19 (50)
Palermo: 5 (69) 36 (61) 15 (57) 52 (56) 21 (51)
Roma: 6 (74) 26 (62) 64 (56) 36 (51) 31 (46)
Torino: 88 (89) 89 (88) 57 (80) 18 (76) 82 (74)
Venezia: 71 (95) 12 (64) 83 (58) 35 (53) 24 (52)
Nazionale: 59 (126) 6 (80) 37 (69) 29 (61) 27 (60)

