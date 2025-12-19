Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 19 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 18 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (106)
|46 (100)
|56 (65)
|5 (58)
|13 (57)
|Cagliari:
|19 (88)
|72 (84)
|2 (81)
|55 (80)
|40 (65)
|Firenze:
|42 (137)
|65 (73)
|63 (73)
|37 (61)
|16 (60)
|Genova:
|73 (93)
|52 (79)
|30 (71)
|34 (67)
|5 (62)
|Milano:
|73 (69)
|50 (66)
|36 (64)
|4 (62)
|44 (60)
|Napoli:
|58 (90)
|37 (73)
|3 (54)
|32 (53)
|19 (50)
|Palermo:
|5 (69)
|36 (61)
|15 (57)
|52 (56)
|21 (51)
|Roma:
|6 (74)
|26 (62)
|64 (56)
|36 (51)
|31 (46)
|Torino:
|88 (89)
|89 (88)
|57 (80)
|18 (76)
|82 (74)
|Venezia:
|71 (95)
|12 (64)
|83 (58)
|35 (53)
|24 (52)
|Nazionale:
|59 (126)
|6 (80)
|37 (69)
|29 (61)
|27 (60)