Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 15 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdi 14 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (87)
|46 (81)
|56 (46)
|78 (45)
|16 (40)
|Cagliari:
|8 (108)
|19 (69)
|72 (65)
|2 (62)
|55 (61)
|Firenze:
|42 (118)
|76 (105)
|87 (59)
|5 (59)
|63 (54)
|Genova:
|73 (74)
|10 (68)
|52 (60)
|30 (52)
|70 (50)
|Milano:
|46 (70)
|23 (68)
|89 (58)
|73 (50)
|50 (47)
|Napoli:
|33 (82)
|58 (71)
|90 (61)
|37 (54)
|45 (48)
|Palermo:
|16 (52)
|5 (50)
|1 (47)
|56 (47)
|30 (44)
|Roma:
|63 (104)
|16 (91)
|42 (56)
|6 (55)
|51 (51)
|Torino:
|88 (70)
|89 (69)
|57 (61)
|41 (60)
|44 (58)
|Venezia:
|71 (76)
|44 (70)
|57 (67)
|39 (52)
|12 (45)
|Nazionale:
|82 (131)
|59 (107)
|35 (101)
|73 (86)
|6 (61)