Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 15 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 15 Novembre 2025 16:09

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdi 14 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (87) 46 (81) 56 (46) 78 (45) 16 (40)
Cagliari: 8 (108) 19 (69) 72 (65) 2 (62) 55 (61)
Firenze: 42 (118) 76 (105) 87 (59) 5 (59) 63 (54)
Genova: 73 (74) 10 (68) 52 (60) 30 (52) 70 (50)
Milano: 46 (70) 23 (68) 89 (58) 73 (50) 50 (47)
Napoli: 33 (82) 58 (71) 90 (61) 37 (54) 45 (48)
Palermo: 16 (52) 5 (50) 1 (47) 56 (47) 30 (44)
Roma: 63 (104) 16 (91) 42 (56) 6 (55) 51 (51)
Torino: 88 (70) 89 (69) 57 (61) 41 (60) 44 (58)
Venezia: 71 (76) 44 (70) 57 (67) 39 (52) 12 (45)
Nazionale: 82 (131) 59 (107) 35 (101) 73 (86) 6 (61)

