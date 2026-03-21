Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 21 marzo 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 21 marzo 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Fino a quando si può giocare al 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 20 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (91) 11 (74) 67 (64) 42 (58) 70 (56)
Cagliari: 41 (69) 26 (63) 24 (54) 72 (52) 38 (52)
Firenze: 47 (81) 90 (71) 60 (59) 33 (52) 80 (48)
Genova: 70 (69) 28 (63) 66 (51) 2 (51) 46 (45)
Milano: 45 (81) 85 (67) 20 (63) 40 (57) 32 (57)
Napoli: 40 (76) 28 (71) 22 (60) 1 (55) 47 (49)
Palermo: 46 (73) 45 (70) 27 (59) 79 (55) 16 (53)
Roma: 81 (98) 80 (74) 38 (60) 17 (54) 32 (53)
Torino: 58 (67) 65 (54) 49 (53) 46 (51) 88 (49)
Venezia: 65 (62) 75 (61) 59 (61) 32 (56) 76 (55)
Nazionale: 22 (83) 42 (77) 87 (74) 76 (67) 73 (59)

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