Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 21 marzo 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Fino a quando si può giocare al 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 20 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (91)
|11 (74)
|67 (64)
|42 (58)
|70 (56)
|Cagliari:
|41 (69)
|26 (63)
|24 (54)
|72 (52)
|38 (52)
|Firenze:
|47 (81)
|90 (71)
|60 (59)
|33 (52)
|80 (48)
|Genova:
|70 (69)
|28 (63)
|66 (51)
|2 (51)
|46 (45)
|Milano:
|45 (81)
|85 (67)
|20 (63)
|40 (57)
|32 (57)
|Napoli:
|40 (76)
|28 (71)
|22 (60)
|1 (55)
|47 (49)
|Palermo:
|46 (73)
|45 (70)
|27 (59)
|79 (55)
|16 (53)
|Roma:
|81 (98)
|80 (74)
|38 (60)
|17 (54)
|32 (53)
|Torino:
|58 (67)
|65 (54)
|49 (53)
|46 (51)
|88 (49)
|Venezia:
|65 (62)
|75 (61)
|59 (61)
|32 (56)
|76 (55)
|Nazionale:
|22 (83)
|42 (77)
|87 (74)
|76 (67)
|73 (59)