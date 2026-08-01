Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 1 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 1 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 31 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (140) 10 (119) 21 (65) 12 (62) 17 (61)
Cagliari: 19 (71) 62 (64) 54 (60) 90 (51) 34 (49)
Firenze: 53 (76) 66 (70) 16 (70) 24 (67) 11 (64)
Genova: 63 (81) 50 (72) 78 (62) 9 (60) 21 (52)
Milano: 65 (85) 39 (78) 6 (67) 55 (54) 9 (50)
Napoli: 70 (75) 5 (75) 67 (71) 79 (66) 4 (61)
Palermo: 53 (77) 83 (73) 13 (67) 32 (62) 25 (51)
Roma: 73 (60) 25 (56) 13 (56) 27 (52) 34 (47)
Torino: 37 (76) 50 (61) 25 (61) 29 (50) 9 (50)
Venezia: 31 (98) 47 (86) 57 (63) 28 (62) 1 (59)
Nazionale: 49 (97) 52 (75) 78 (72) 19 (69) 65 (55)

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 1 agosto 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri Lotto vincenti? Cosa è il Superenalotto? Come funziona il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 31 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (140) 10 (119) 21 (65) 12 (62) 17 (61)
Cagliari: 19 (71) 62 (64) 54 (60) 90 (51) 34 (49)
Firenze: 53 (76) 66 (70) 16 (70) 24 (67) 11 (64)
Genova: 63 (81) 50 (72) 78 (62) 9 (60) 21 (52)
Milano: 65 (85) 39 (78) 6 (67) 55 (54) 9 (50)
Napoli: 70 (75) 5 (75) 67 (71) 79 (66) 4 (61)
Palermo: 53 (77) 83 (73) 13 (67) 32 (62) 25 (51)
Roma: 73 (60) 25 (56) 13 (56) 27 (52) 34 (47)
Torino: 37 (76) 50 (61) 25 (61) 29 (50) 9 (50)
Venezia: 31 (98) 47 (86) 57 (63) 28 (62) 1 (59)
Nazionale: 49 (97) 52 (75) 78 (72) 19 (69) 65 (55)

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