Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 1 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 31 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (140)
|10 (119)
|21 (65)
|12 (62)
|17 (61)
|Cagliari:
|19 (71)
|62 (64)
|54 (60)
|90 (51)
|34 (49)
|Firenze:
|53 (76)
|66 (70)
|16 (70)
|24 (67)
|11 (64)
|Genova:
|63 (81)
|50 (72)
|78 (62)
|9 (60)
|21 (52)
|Milano:
|65 (85)
|39 (78)
|6 (67)
|55 (54)
|9 (50)
|Napoli:
|70 (75)
|5 (75)
|67 (71)
|79 (66)
|4 (61)
|Palermo:
|53 (77)
|83 (73)
|13 (67)
|32 (62)
|25 (51)
|Roma:
|73 (60)
|25 (56)
|13 (56)
|27 (52)
|34 (47)
|Torino:
|37 (76)
|50 (61)
|25 (61)
|29 (50)
|9 (50)
|Venezia:
|31 (98)
|47 (86)
|57 (63)
|28 (62)
|1 (59)
|Nazionale:
|49 (97)
|52 (75)
|78 (72)
|19 (69)
|65 (55)