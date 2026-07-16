Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 16 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 16 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 14 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (130) 10 (109) 82 (66) 80 (56) 32 (55)
Cagliari: 19 (61) 62 (54) 54 (50) 46 (46) 90 (41)
Firenze: 53 (66) 66 (60) 16 (60) 89 (59) 24 (57)
Genova: 63 (71) 50 (62) 78 (52) 64 (51) 9 (50)
Milano: 65 (75) 39 (68) 31 (67) 6 (57) 7 (48)
Napoli: 40 (142) 1 (121) 45 (69) 70 (65) 5 (65)
Palermo: 61 (70) 47 (68) 53 (67) 83 (63) 57 (61)
Roma: 66 (61) 73 (50) 25 (46) 13 (46) 27 (42)
Torino: 49 (119) 37 (66) 18 (54) 50 (51) 25 (51)
Venezia: 31 (88) 25 (77) 4 (77) 47 (76) 61 (73)
Nazionale: 49 (87) 52 (65) 78 (62) 19 (59) 86 (57)

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 16 luglio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti oggi? Come si gioca al SuperEnalotto? Cosa è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 14 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (130) 10 (109) 82 (66) 80 (56) 32 (55)
Cagliari: 19 (61) 62 (54) 54 (50) 46 (46) 90 (41)
Firenze: 53 (66) 66 (60) 16 (60) 89 (59) 24 (57)
Genova: 63 (71) 50 (62) 78 (52) 64 (51) 9 (50)
Milano: 65 (75) 39 (68) 31 (67) 6 (57) 7 (48)
Napoli: 40 (142) 1 (121) 45 (69) 70 (65) 5 (65)
Palermo: 61 (70) 47 (68) 53 (67) 83 (63) 57 (61)
Roma: 66 (61) 73 (50) 25 (46) 13 (46) 27 (42)
Torino: 49 (119) 37 (66) 18 (54) 50 (51) 25 (51)
Venezia: 31 (88) 25 (77) 4 (77) 47 (76) 61 (73)
Nazionale: 49 (87) 52 (65) 78 (62) 19 (59) 86 (57)

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