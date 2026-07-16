Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 16 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 14 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (130)
|10 (109)
|82 (66)
|80 (56)
|32 (55)
|Cagliari:
|19 (61)
|62 (54)
|54 (50)
|46 (46)
|90 (41)
|Firenze:
|53 (66)
|66 (60)
|16 (60)
|89 (59)
|24 (57)
|Genova:
|63 (71)
|50 (62)
|78 (52)
|64 (51)
|9 (50)
|Milano:
|65 (75)
|39 (68)
|31 (67)
|6 (57)
|7 (48)
|Napoli:
|40 (142)
|1 (121)
|45 (69)
|70 (65)
|5 (65)
|Palermo:
|61 (70)
|47 (68)
|53 (67)
|83 (63)
|57 (61)
|Roma:
|66 (61)
|73 (50)
|25 (46)
|13 (46)
|27 (42)
|Torino:
|49 (119)
|37 (66)
|18 (54)
|50 (51)
|25 (51)
|Venezia:
|31 (88)
|25 (77)
|4 (77)
|47 (76)
|61 (73)
|Nazionale:
|49 (87)
|52 (65)
|78 (62)
|19 (59)
|86 (57)