Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 2 febbraio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdi 2 gennaio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (115)
|46 (109)
|56 (74)
|5 (67)
|13 (66)
|Cagliari:
|19 (97)
|55 (89)
|10 (72)
|23 (70)
|75 (62)
|Firenze:
|42 (146)
|65 (82)
|16 (69)
|14 (57)
|77 (52)
|Genova:
|52 (88)
|34 (76)
|69 (70)
|72 (61)
|31 (55)
|Milano:
|73 (78)
|50 (75)
|44 (69)
|58 (66)
|55 (64)
|Napoli:
|3 (63)
|41 (53)
|14 (49)
|84 (44)
|25 (43)
|Palermo:
|36 (70)
|52 (65)
|21 (60)
|57 (59)
|63 (57)
|Roma:
|6 (83)
|26 (71)
|36 (60)
|31 (55)
|81 (55)
|Torino:
|89 (97)
|18 (85)
|82 (83)
|81 (70)
|34 (66)
|Venezia:
|71 (104)
|83 (67)
|35 (62)
|24 (61)
|33 (49)
|Nazionale:
|59 (135)
|6 (89)
|37 (78)
|29 (70)
|27 (69)