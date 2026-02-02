Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 2 febbraio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdi 2 gennaio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (115) 46 (109) 56 (74) 5 (67) 13 (66)
Cagliari: 19 (97) 55 (89) 10 (72) 23 (70) 75 (62)
Firenze: 42 (146) 65 (82) 16 (69) 14 (57) 77 (52)
Genova: 52 (88) 34 (76) 69 (70) 72 (61) 31 (55)
Milano: 73 (78) 50 (75) 44 (69) 58 (66) 55 (64)
Napoli: 3 (63) 41 (53) 14 (49) 84 (44) 25 (43)
Palermo: 36 (70) 52 (65) 21 (60) 57 (59) 63 (57)
Roma: 6 (83) 26 (71) 36 (60) 31 (55) 81 (55)
Torino: 89 (97) 18 (85) 82 (83) 81 (70) 34 (66)
Venezia: 71 (104) 83 (67) 35 (62) 24 (61) 33 (49)
Nazionale: 59 (135) 6 (89) 37 (78) 29 (70) 27 (69)

