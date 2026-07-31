Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 31 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 30 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (139)
|10 (118)
|21 (64)
|12 (61)
|17 (60)
|Cagliari:
|19 (70)
|62 (63)
|54 (59)
|90 (50)
|34 (48)
|Firenze:
|53 (75)
|66 (69)
|16 (69)
|24 (66)
|11 (63)
|Genova:
|63 (80)
|50 (71)
|78 (61)
|9 (59)
|21 (51)
|Milano:
|65 (84)
|39 (77)
|6 (66)
|55 (53)
|9 (49)
|Napoli:
|70 (74)
|5 (74)
|67 (70)
|79 (65)
|4 (60)
|Palermo:
|53 (76)
|83 (72)
|13 (66)
|32 (61)
|25 (50)
|Roma:
|73 (59)
|25 (55)
|13 (55)
|27 (51)
|34 (46)
|Torino:
|37 (75)
|50 (60)
|25 (60)
|29 (49)
|9 (49)
|Venezia:
|31 (97)
|47 (85)
|57 (62)
|28 (61)
|1 (58)
|Nazionale:
|49 (96)
|52 (74)
|78 (71)
|19 (68)
|65 (54)