Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 31 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 31 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 30 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (139) 10 (118) 21 (64) 12 (61) 17 (60)
Cagliari: 19 (70) 62 (63) 54 (59) 90 (50) 34 (48)
Firenze: 53 (75) 66 (69) 16 (69) 24 (66) 11 (63)
Genova: 63 (80) 50 (71) 78 (61) 9 (59) 21 (51)
Milano: 65 (84) 39 (77) 6 (66) 55 (53) 9 (49)
Napoli: 70 (74) 5 (74) 67 (70) 79 (65) 4 (60)
Palermo: 53 (76) 83 (72) 13 (66) 32 (61) 25 (50)
Roma: 73 (59) 25 (55) 13 (55) 27 (51) 34 (46)
Torino: 37 (75) 50 (60) 25 (60) 29 (49) 9 (49)
Venezia: 31 (97) 47 (85) 57 (62) 28 (61) 1 (58)
Nazionale: 49 (96) 52 (74) 78 (71) 19 (68) 65 (54)

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 31 luglio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Come si gioca al Superenalotto? Quando è la prossima estrazione del 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 30 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (139) 10 (118) 21 (64) 12 (61) 17 (60)
Cagliari: 19 (70) 62 (63) 54 (59) 90 (50) 34 (48)
Firenze: 53 (75) 66 (69) 16 (69) 24 (66) 11 (63)
Genova: 63 (80) 50 (71) 78 (61) 9 (59) 21 (51)
Milano: 65 (84) 39 (77) 6 (66) 55 (53) 9 (49)
Napoli: 70 (74) 5 (74) 67 (70) 79 (65) 4 (60)
Palermo: 53 (76) 83 (72) 13 (66) 32 (61) 25 (50)
Roma: 73 (59) 25 (55) 13 (55) 27 (51) 34 (46)
Torino: 37 (75) 50 (60) 25 (60) 29 (49) 9 (49)
Venezia: 31 (97) 47 (85) 57 (62) 28 (61) 1 (58)
Nazionale: 49 (96) 52 (74) 78 (71) 19 (68) 65 (54)

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