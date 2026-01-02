Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 2 gennaio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedi 30 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (114)
|46 (108)
|56 (73)
|5 (66)
|13 (65)
|Cagliari:
|19 (96)
|55 (88)
|10 (71)
|23 (69)
|75 (61)
|Firenze:
|42 (145)
|65 (81)
|16 (68)
|14 (56)
|77 (51)
|Genova:
|52 (87)
|34 (75)
|69 (69)
|72 (60)
|31 (54)
|Milano:
|73 (77)
|50 (74)
|44 (68)
|58 (65)
|55 (63)
|Napoli:
|3 (62)
|41 (52)
|14 (48)
|70 (48)
|84 (43)
|Palermo:
|36 (69)
|52 (64)
|21 (59)
|57 (58)
|63 (56)
|Roma:
|6 (82)
|26 (70)
|36 (59)
|31 (54)
|81 (54)
|Torino:
|89 (96)
|18 (84)
|82 (82)
|81 (69)
|34 (65)
|Venezia:
|71 (103)
|83 (66)
|35 (61)
|24 (60)
|54 (56)
|Nazionale:
|59 (134)
|6 (88)
|37 (77)
|29 (69)
|27 (68)