Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 2 gennaio 2026: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato:

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 2 gennaio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedi 30 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (114) 46 (108) 56 (73) 5 (66) 13 (65)
Cagliari: 19 (96) 55 (88) 10 (71) 23 (69) 75 (61)
Firenze: 42 (145) 65 (81) 16 (68) 14 (56) 77 (51)
Genova: 52 (87) 34 (75) 69 (69) 72 (60) 31 (54)
Milano: 73 (77) 50 (74) 44 (68) 58 (65) 55 (63)
Napoli: 3 (62) 41 (52) 14 (48) 70 (48) 84 (43)
Palermo: 36 (69) 52 (64) 21 (59) 57 (58) 63 (56)
Roma: 6 (82) 26 (70) 36 (59) 31 (54) 81 (54)
Torino: 89 (96) 18 (84) 82 (82) 81 (69) 34 (65)
Venezia: 71 (103) 83 (66) 35 (61) 24 (60) 54 (56)
Nazionale: 59 (134) 6 (88) 37 (77) 29 (69) 27 (68)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto