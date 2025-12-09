Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi martedì 9 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di 88,86 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 9 dicembre 2025:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

8 31 51 65 78 79 Jolly: 26 Superstar: 77

Quote SuperEnalotto

• 6 punti: 0 vincitori

• 5 punti + Jolly: 0 vincitori

• 5 punti: 2 vincitori totalizzano € 82.289,81

• 4 punti: 401 vincitori totalizzano € 417,62

• 3 punti: 16143 vincitori totalizzano € 31,24

• 2 punti: 274600 vincitori totalizzano € 5,70

Quote SuperStar

• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori

• 4 punti più SuperStar: 3 vincitori totalizzano € 41.762,00

• 3 punti più SuperStar: 90 vincitori totalizzano € 3.124,00

• 2 punti più SuperStar: 1625 vincitori totalizzano € 100,00

• 1 punti più SuperStar: 10490 vincitori totalizzano € 10,00

• 0 punti più SuperStar: 24057 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 42 21 1 52 49 Cagliari: 18 22 56 47 31 Firenze: 81 80 74 10 32 Genova: 35 38 74 43 20 Milano: 13 70 53 19 29 Napoli: 12 16 38 67 2 Palermo: 47 76 64 48 12 Roma: 65 11 56 52 67 Torino: 63 22 13 60 44 Venezia: 29 76 80 55 32 Nazionale: 10 20 70 72 36

Estrazione del 10eLotto serale

1 11 12 13 16 18 21 22 29 35 38 42 47 56 63 65 70 76 80 81 Numero oro: 42 Doppio oro: 42 21

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 11 dicembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 88,86 milioni e il montepremi complessivo è di 89,70 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di sabato 6 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Estrazioni del mese

