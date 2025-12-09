Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi martedì 9 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di 88,86 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 9 dicembre 2025:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|8
|31
|51
|65
|78
|79
|Jolly: 26
|Superstar: 77
Quote SuperEnalotto
• 6 punti: 0 vincitori
• 5 punti + Jolly: 0 vincitori
• 5 punti: 2 vincitori totalizzano € 82.289,81
• 4 punti: 401 vincitori totalizzano € 417,62
• 3 punti: 16143 vincitori totalizzano € 31,24
• 2 punti: 274600 vincitori totalizzano € 5,70
Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori
• 4 punti più SuperStar: 3 vincitori totalizzano € 41.762,00
• 3 punti più SuperStar: 90 vincitori totalizzano € 3.124,00
• 2 punti più SuperStar: 1625 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 10490 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 24057 vincitori totalizzano € 5,00
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|42
|21
|1
|52
|49
|Cagliari:
|18
|22
|56
|47
|31
|Firenze:
|81
|80
|74
|10
|32
|Genova:
|35
|38
|74
|43
|20
|Milano:
|13
|70
|53
|19
|29
|Napoli:
|12
|16
|38
|67
|2
|Palermo:
|47
|76
|64
|48
|12
|Roma:
|65
|11
|56
|52
|67
|Torino:
|63
|22
|13
|60
|44
|Venezia:
|29
|76
|80
|55
|32
|Nazionale:
|10
|20
|70
|72
|36
Estrazione del 10eLotto serale
|1
|11
|12
|13
|16
|18
|21
|22
|29
|35
|38
|42
|47
|56
|63
|65
|70
|76
|80
|81
|Numero oro: 42
|Doppio oro: 42 21
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 11 dicembre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 88,86 milioni e il montepremi complessivo è di 89,70 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di sabato 6 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Estrazioni del mese
Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto