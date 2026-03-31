Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 31 marzo 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quando ci sono le prossime estrazioni? Come si gioca al Superenalotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 28 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (96)
|67 (69)
|42 (63)
|70 (61)
|66 (57)
|Cagliari:
|41 (74)
|26 (68)
|72 (57)
|38 (57)
|20 (51)
|Firenze:
|47 (86)
|90 (76)
|33 (57)
|80 (53)
|37 (51)
|Genova:
|70 (74)
|28 (68)
|66 (56)
|2 (56)
|46 (50)
|Milano:
|45 (86)
|85 (72)
|20 (68)
|40 (62)
|32 (62)
|Napoli:
|40 (81)
|28 (76)
|22 (65)
|1 (60)
|46 (53)
|Palermo:
|46 (78)
|45 (75)
|79 (60)
|1 (52)
|90 (51)
|Roma:
|80 (79)
|17 (59)
|63 (56)
|78 (50)
|7 (49)
|Torino:
|65 (59)
|49 (58)
|46 (56)
|88 (54)
|77 (46)
|Venezia:
|65 (67)
|75 (66)
|59 (66)
|32 (61)
|79 (58)
|Nazionale:
|22 (88)
|42 (82)
|87 (79)
|73 (64)
|50 (62)