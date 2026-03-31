Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 31 marzo 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 31 marzo 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quando ci sono le prossime estrazioni? Come si gioca al Superenalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 28 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (96) 67 (69) 42 (63) 70 (61) 66 (57)
Cagliari: 41 (74) 26 (68) 72 (57) 38 (57) 20 (51)
Firenze: 47 (86) 90 (76) 33 (57) 80 (53) 37 (51)
Genova: 70 (74) 28 (68) 66 (56) 2 (56) 46 (50)
Milano: 45 (86) 85 (72) 20 (68) 40 (62) 32 (62)
Napoli: 40 (81) 28 (76) 22 (65) 1 (60) 46 (53)
Palermo: 46 (78) 45 (75) 79 (60) 1 (52) 90 (51)
Roma: 80 (79) 17 (59) 63 (56) 78 (50) 7 (49)
Torino: 65 (59) 49 (58) 46 (56) 88 (54) 77 (46)
Venezia: 65 (67) 75 (66) 59 (66) 32 (61) 79 (58)
Nazionale: 22 (88) 42 (82) 87 (79) 73 (64) 50 (62)

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