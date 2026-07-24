Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 24 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 23 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (135)
|10 (114)
|82 (71)
|80 (61)
|21 (60)
|Cagliari:
|19 (66)
|62 (59)
|54 (55)
|90 (46)
|34 (44)
|Firenze:
|53 (71)
|66 (65)
|16 (65)
|89 (64)
|24 (62)
|Genova:
|63 (76)
|50 (67)
|78 (57)
|9 (55)
|35 (49)
|Milano:
|65 (80)
|39 (73)
|31 (72)
|6 (62)
|55 (49)
|Napoli:
|40 (147)
|1 (126)
|70 (70)
|5 (70)
|67 (66)
|Palermo:
|61 (75)
|47 (73)
|53 (72)
|83 (68)
|52 (65)
|Roma:
|73 (55)
|25 (51)
|13 (51)
|27 (47)
|34 (42)
|Torino:
|37 (71)
|50 (56)
|25 (56)
|69 (50)
|29 (45)
|Venezia:
|31 (93)
|47 (81)
|61 (78)
|57 (58)
|28 (57)
|Nazionale:
|49 (92)
|52 (70)
|78 (67)
|19 (64)
|65 (50)