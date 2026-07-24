Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 24 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 24 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

SUBTITLECLOSE

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 23 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (135) 10 (114) 82 (71) 80 (61) 21 (60)
Cagliari: 19 (66) 62 (59) 54 (55) 90 (46) 34 (44)
Firenze: 53 (71) 66 (65) 16 (65) 89 (64) 24 (62)
Genova: 63 (76) 50 (67) 78 (57) 9 (55) 35 (49)
Milano: 65 (80) 39 (73) 31 (72) 6 (62) 55 (49)
Napoli: 40 (147) 1 (126) 70 (70) 5 (70) 67 (66)
Palermo: 61 (75) 47 (73) 53 (72) 83 (68) 52 (65)
Roma: 73 (55) 25 (51) 13 (51) 27 (47) 34 (42)
Torino: 37 (71) 50 (56) 25 (56) 69 (50) 29 (45)
Venezia: 31 (93) 47 (81) 61 (78) 57 (58) 28 (57)
Nazionale: 49 (92) 52 (70) 78 (67) 19 (64) 65 (50)

FINEARTICOLO

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato:

Chiedi a QuiFinanza

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 24 luglio 2026: numeri e combinazione vincente
Cosa sono Lotto e Superenalotto? Come si gioca al 10eLotto? Quali sono i numeri vincenti?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 23 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (135) 10 (114) 82 (71) 80 (61) 21 (60)
Cagliari: 19 (66) 62 (59) 54 (55) 90 (46) 34 (44)
Firenze: 53 (71) 66 (65) 16 (65) 89 (64) 24 (62)
Genova: 63 (76) 50 (67) 78 (57) 9 (55) 35 (49)
Milano: 65 (80) 39 (73) 31 (72) 6 (62) 55 (49)
Napoli: 40 (147) 1 (126) 70 (70) 5 (70) 67 (66)
Palermo: 61 (75) 47 (73) 53 (72) 83 (68) 52 (65)
Roma: 73 (55) 25 (51) 13 (51) 27 (47) 34 (42)
Torino: 37 (71) 50 (56) 25 (56) 69 (50) 29 (45)
Venezia: 31 (93) 47 (81) 61 (78) 57 (58) 28 (57)
Nazionale: 49 (92) 52 (70) 78 (67) 19 (64) 65 (50)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto