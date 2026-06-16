Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 16 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 16 giugno 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti oggi? Come giocare al Lotto? Cosa è il SuperEnalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 13 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (113) 66 (101) 10 (92) 3 (82) 55 (73)
Cagliari: 41 (118) 12 (76) 79 (63) 18 (45) 19 (44)
Firenze: 17 (57) 59 (49) 53 (49) 21 (48) 29 (45)
Genova: 3 (74) 4 (67) 74 (64) 45 (63) 82 (61)
Milano: 77 (97) 63 (62) 26 (60) 65 (58) 39 (51)
Napoli: 40 (125) 1 (104) 84 (62) 49 (59) 45 (52)
Palermo: 12 (72) 61 (53) 47 (51) 53 (50) 86 (49)
Roma: 77 (68) 88 (67) 75 (60) 51 (56) 66 (44)
Torino: 49 (102) 88 (98) 59 (71) 28 (64) 20 (63)
Venezia: 31 (71) 39 (70) 25 (60) 4 (60) 47 (59)
Nazionale: 58 (73) 49 (70) 47 (49) 52 (48) 78 (45)

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