Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 16 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 13 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (113)
|66 (101)
|10 (92)
|3 (82)
|55 (73)
|Cagliari:
|41 (118)
|12 (76)
|79 (63)
|18 (45)
|19 (44)
|Firenze:
|17 (57)
|59 (49)
|53 (49)
|21 (48)
|29 (45)
|Genova:
|3 (74)
|4 (67)
|74 (64)
|45 (63)
|82 (61)
|Milano:
|77 (97)
|63 (62)
|26 (60)
|65 (58)
|39 (51)
|Napoli:
|40 (125)
|1 (104)
|84 (62)
|49 (59)
|45 (52)
|Palermo:
|12 (72)
|61 (53)
|47 (51)
|53 (50)
|86 (49)
|Roma:
|77 (68)
|88 (67)
|75 (60)
|51 (56)
|66 (44)
|Torino:
|49 (102)
|88 (98)
|59 (71)
|28 (64)
|20 (63)
|Venezia:
|31 (71)
|39 (70)
|25 (60)
|4 (60)
|47 (59)
|Nazionale:
|58 (73)
|49 (70)
|47 (49)
|52 (48)
|78 (45)