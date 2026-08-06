Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 6 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 6 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

SUBTITLECLOSE

Come ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di € 205.000.000,00 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 6 agosto 2026:


Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

21120337483
Jolly: 15
Superstar: 19

Quote SuperEnalotto
• 6 punti: vincitori
• 5 punti + Jolly: vincitori
• 5 punti: 10 vincitori totalizzano € 19.317,65
• 4 punti: 863 vincitori totalizzano € 228,40
• 3 punti: 30704 vincitori totalizzano € 19,30
• 2 punti: 429862 vincitori totalizzano € 5,00

Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: vincitori
• 4 punti più SuperStar: 5 vincitori totalizzano € 22.840,00
• 3 punti più SuperStar: 232 vincitori totalizzano € 1.930,00
• 2 punti più SuperStar: 3537 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 19516 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 36248 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota1° estr.2° estr.3° estr.4° estr.5° estr.
Bari: 22 44 50 62 58
Cagliari: 53 16 74 65 70
Firenze: 1 59 82 13 88
Genova: 52 63 2 41 33
Milano: 22 21 5 50 66
Napoli: 22 58 30 50 70
Palermo: 61 69 9 8 50
Roma: 7 65 52 38 84
Torino: 18 4 70 34 40
Venezia: 46 8 77 83 58
Nazionale: 71 53 61 21 59

Estrazione del 10eLotto serale

1478161821224446
50525358596163656974
Numero oro: 22
Doppio oro: 22 44

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del venerdì 07 agosto 2026. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di € 205.000.000,00 milioni e il montepremi complessivo è di 205,0 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di martedì 04 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Estrazioni del mese

Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto

FINEARTICOLO

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato:

Chiedi a QuiFinanza

Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 6 agosto 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri Lotto? Cosa è il SuperEnalotto? Come giocare al 10eLotto?

Come ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di € 205.000.000,00 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 6 agosto 2026:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

2 11 20 33 74 83
Jolly: 15
Superstar: 19

Quote SuperEnalotto
• 6 punti: vincitori
• 5 punti + Jolly: vincitori
• 5 punti: 10 vincitori totalizzano € 19.317,65
• 4 punti: 863 vincitori totalizzano € 228,40
• 3 punti: 30704 vincitori totalizzano € 19,30
• 2 punti: 429862 vincitori totalizzano € 5,00

Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: vincitori
• 4 punti più SuperStar: 5 vincitori totalizzano € 22.840,00
• 3 punti più SuperStar: 232 vincitori totalizzano € 1.930,00
• 2 punti più SuperStar: 3537 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 19516 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 36248 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari: 22 44 50 62 58
Cagliari: 53 16 74 65 70
Firenze: 1 59 82 13 88
Genova: 52 63 2 41 33
Milano: 22 21 5 50 66
Napoli: 22 58 30 50 70
Palermo: 61 69 9 8 50
Roma: 7 65 52 38 84
Torino: 18 4 70 34 40
Venezia: 46 8 77 83 58
Nazionale: 71 53 61 21 59

Estrazione del 10eLotto serale

1 4 7 8 16 18 21 22 44 46
50 52 53 58 59 61 63 65 69 74
Numero oro: 22
Doppio oro: 22 44

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del venerdì 07 agosto 2026. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di € 205.000.000,00 milioni e il montepremi complessivo è di 205,0 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di martedì 04 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Estrazioni del mese

Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto