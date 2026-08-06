Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 6 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

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Come ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di € 205.000.000,00 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 6 agosto 2026:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

2 11 20 33 74 83 Jolly: 15 Superstar: 19

Quote SuperEnalotto

• 6 punti: vincitori

• 5 punti + Jolly: vincitori

• 5 punti: 10 vincitori totalizzano € 19.317,65

• 4 punti: 863 vincitori totalizzano € 228,40

• 3 punti: 30704 vincitori totalizzano € 19,30

• 2 punti: 429862 vincitori totalizzano € 5,00

Quote SuperStar

• 5 punti più SuperStar: vincitori

• 4 punti più SuperStar: 5 vincitori totalizzano € 22.840,00

• 3 punti più SuperStar: 232 vincitori totalizzano € 1.930,00

• 2 punti più SuperStar: 3537 vincitori totalizzano € 100,00

• 1 punti più SuperStar: 19516 vincitori totalizzano € 10,00

• 0 punti più SuperStar: 36248 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 22 44 50 62 58 Cagliari: 53 16 74 65 70 Firenze: 1 59 82 13 88 Genova: 52 63 2 41 33 Milano: 22 21 5 50 66 Napoli: 22 58 30 50 70 Palermo: 61 69 9 8 50 Roma: 7 65 52 38 84 Torino: 18 4 70 34 40 Venezia: 46 8 77 83 58 Nazionale: 71 53 61 21 59

Estrazione del 10eLotto serale

1 4 7 8 16 18 21 22 44 46 50 52 53 58 59 61 63 65 69 74 Numero oro: 22 Doppio oro: 22 44

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del venerdì 07 agosto 2026. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di € 205.000.000,00 milioni e il montepremi complessivo è di 205,0 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di martedì 04 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Estrazioni del mese

Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto