Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 6 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di € 205.000.000,00 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 6 agosto 2026:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|2
|11
|20
|33
|74
|83
|Jolly: 15
|Superstar: 19
Quote SuperEnalotto
• 6 punti: vincitori
• 5 punti + Jolly: vincitori
• 5 punti: 10 vincitori totalizzano € 19.317,65
• 4 punti: 863 vincitori totalizzano € 228,40
• 3 punti: 30704 vincitori totalizzano € 19,30
• 2 punti: 429862 vincitori totalizzano € 5,00
Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: vincitori
• 4 punti più SuperStar: 5 vincitori totalizzano € 22.840,00
• 3 punti più SuperStar: 232 vincitori totalizzano € 1.930,00
• 2 punti più SuperStar: 3537 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 19516 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 36248 vincitori totalizzano € 5,00
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|22
|44
|50
|62
|58
|Cagliari:
|53
|16
|74
|65
|70
|Firenze:
|1
|59
|82
|13
|88
|Genova:
|52
|63
|2
|41
|33
|Milano:
|22
|21
|5
|50
|66
|Napoli:
|22
|58
|30
|50
|70
|Palermo:
|61
|69
|9
|8
|50
|Roma:
|7
|65
|52
|38
|84
|Torino:
|18
|4
|70
|34
|40
|Venezia:
|46
|8
|77
|83
|58
|Nazionale:
|71
|53
|61
|21
|59
Estrazione del 10eLotto serale
|1
|4
|7
|8
|16
|18
|21
|22
|44
|46
|50
|52
|53
|58
|59
|61
|63
|65
|69
|74
|Numero oro: 22
|Doppio oro: 22 44
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del venerdì 07 agosto 2026. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di € 205.000.000,00 milioni e il montepremi complessivo è di 205,0 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di martedì 04 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Estrazioni del mese
Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto