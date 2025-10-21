Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi martedì 21 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di 67,14 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 21 ottobre 2025:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|4
|9
|14
|33
|36
|77
|Jolly: 66
|Superstar: 15
Quote SuperEnalotto
• 6 punti: 0 vincitori
• 5 punti + Jolly: 0 vincitori
• 5 punti: 9 vincitori totalizzano € 18.577,76
• 4 punti: 733 vincitori totalizzano € 231,72
• 3 punti: 25672 vincitori totalizzano € 19,95
• 2 punti: 372615 vincitori totalizzano € 5,00
Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori
• 4 punti più SuperStar: 4 vincitori totalizzano € 23.172,00
• 3 punti più SuperStar: 146 vincitori totalizzano € 1.995,00
• 2 punti più SuperStar: 1946 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 11493 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 22474 vincitori totalizzano € 5,00
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|89
|74
|27
|47
|37
|Cagliari:
|78
|13
|22
|83
|44
|Firenze:
|56
|79
|68
|59
|75
|Genova:
|74
|40
|71
|57
|18
|Milano:
|88
|11
|33
|7
|84
|Napoli:
|53
|25
|49
|83
|85
|Palermo:
|49
|25
|85
|20
|11
|Roma:
|14
|50
|75
|10
|13
|Torino:
|43
|67
|36
|72
|73
|Venezia:
|88
|55
|26
|59
|37
|Nazionale:
|15
|49
|18
|21
|20
Estrazione del 10eLotto serale
|11
|13
|14
|22
|25
|27
|40
|43
|49
|50
|53
|55
|56
|67
|68
|74
|78
|79
|88
|89
|Numero oro: 89
|Doppio oro: 89 74
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 23 ottobre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 67,14 milioni e il montepremi complessivo è di 67,90 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di sabato 18 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Estrazioni del mese
