Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi martedì 21 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di 67,14 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 21 ottobre 2025:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

4 9 14 33 36 77 Jolly: 66 Superstar: 15

Quote SuperEnalotto

• 6 punti: 0 vincitori

• 5 punti + Jolly: 0 vincitori

• 5 punti: 9 vincitori totalizzano € 18.577,76

• 4 punti: 733 vincitori totalizzano € 231,72

• 3 punti: 25672 vincitori totalizzano € 19,95

• 2 punti: 372615 vincitori totalizzano € 5,00

Quote SuperStar

• 5 punti più SuperStar: 0 vincitori

• 4 punti più SuperStar: 4 vincitori totalizzano € 23.172,00

• 3 punti più SuperStar: 146 vincitori totalizzano € 1.995,00

• 2 punti più SuperStar: 1946 vincitori totalizzano € 100,00

• 1 punti più SuperStar: 11493 vincitori totalizzano € 10,00

• 0 punti più SuperStar: 22474 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 89 74 27 47 37 Cagliari: 78 13 22 83 44 Firenze: 56 79 68 59 75 Genova: 74 40 71 57 18 Milano: 88 11 33 7 84 Napoli: 53 25 49 83 85 Palermo: 49 25 85 20 11 Roma: 14 50 75 10 13 Torino: 43 67 36 72 73 Venezia: 88 55 26 59 37 Nazionale: 15 49 18 21 20

Estrazione del 10eLotto serale

11 13 14 22 25 27 40 43 49 50 53 55 56 67 68 74 78 79 88 89 Numero oro: 89 Doppio oro: 89 74

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del 23 ottobre 2025. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di 67,14 milioni e il montepremi complessivo è di 67,90 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di sabato 18 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Estrazioni del mese

Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto