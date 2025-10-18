Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 18 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 17 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|74 (75)
|31 (73)
|20 (71)
|46 (65)
|47 (54)
|Cagliari:
|8 (92)
|48 (86)
|74 (62)
|31 (59)
|37 (56)
|Firenze:
|42 (102)
|76 (89)
|89 (64)
|69 (63)
|22 (50)
|Genova:
|73 (58)
|68 (54)
|10 (52)
|85 (47)
|39 (45)
|Milano:
|47 (72)
|56 (71)
|51 (68)
|46 (54)
|64 (53)
|Napoli:
|33 (66)
|10 (61)
|1 (57)
|59 (55)
|58 (55)
|Palermo:
|59 (96)
|45 (72)
|85 (64)
|65 (61)
|89 (54)
|Roma:
|63 (88)
|16 (75)
|86 (60)
|45 (45)
|2 (43)
|Torino:
|4 (82)
|46 (74)
|36 (63)
|88 (54)
|89 (53)
|Venezia:
|16 (79)
|49 (66)
|37 (65)
|71 (60)
|30 (54)
|Nazionale:
|82 (115)
|59 (91)
|35 (85)
|58 (80)
|73 (70)