Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 18 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 18 Ottobre 2025 16:21

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 17 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 74 (75) 31 (73) 20 (71) 46 (65) 47 (54)
Cagliari: 8 (92) 48 (86) 74 (62) 31 (59) 37 (56)
Firenze: 42 (102) 76 (89) 89 (64) 69 (63) 22 (50)
Genova: 73 (58) 68 (54) 10 (52) 85 (47) 39 (45)
Milano: 47 (72) 56 (71) 51 (68) 46 (54) 64 (53)
Napoli: 33 (66) 10 (61) 1 (57) 59 (55) 58 (55)
Palermo: 59 (96) 45 (72) 85 (64) 65 (61) 89 (54)
Roma: 63 (88) 16 (75) 86 (60) 45 (45) 2 (43)
Torino: 4 (82) 46 (74) 36 (63) 88 (54) 89 (53)
Venezia: 16 (79) 49 (66) 37 (65) 71 (60) 30 (54)
Nazionale: 82 (115) 59 (91) 35 (85) 58 (80) 73 (70)

