Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 2 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 29 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (96)
|46 (90)
|56 (55)
|78 (54)
|1 (49)
|Cagliari:
|8 (117)
|19 (78)
|72 (74)
|2 (71)
|55 (70)
|Firenze:
|42 (127)
|5 (68)
|65 (63)
|63 (63)
|40 (51)
|Genova:
|73 (83)
|52 (69)
|30 (61)
|34 (57)
|5 (52)
|Milano:
|89 (67)
|73 (59)
|50 (56)
|36 (54)
|4 (52)
|Napoli:
|33 (91)
|58 (80)
|37 (63)
|45 (57)
|3 (44)
|Palermo:
|16 (61)
|5 (59)
|36 (51)
|17 (50)
|15 (47)
|Roma:
|63 (113)
|6 (64)
|70 (60)
|51 (60)
|52 (57)
|Torino:
|88 (79)
|89 (78)
|57 (70)
|41 (69)
|18 (66)
|Venezia:
|71 (85)
|44 (79)
|57 (76)
|39 (61)
|12 (54)
|Nazionale:
|82 (140)
|59 (116)
|35 (110)
|6 (70)
|37 (59)