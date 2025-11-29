Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 29 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

29 Novembre 2025

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 28 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (95) 46 (89) 56 (54) 78 (53) 1 (48)
Cagliari: 8 (116) 19 (77) 72 (73) 2 (70) 55 (69)
Firenze: 42 (126) 5 (67) 65 (62) 63 (62) 40 (50)
Genova: 73 (82) 10 (76) 52 (68) 30 (60) 34 (56)
Milano: 89 (66) 73 (58) 50 (55) 36 (53) 4 (51)
Napoli: 33 (90) 58 (79) 37 (62) 45 (56) 3 (43)
Palermo: 16 (60) 5 (58) 30 (52) 36 (50) 17 (49)
Roma: 63 (112) 6 (63) 51 (59) 70 (59) 52 (56)
Torino: 88 (78) 89 (77) 57 (69) 41 (68) 18 (65)
Venezia: 71 (84) 44 (78) 57 (75) 39 (60) 12 (53)
Nazionale: 82 (139) 59 (115) 35 (109) 6 (69) 37 (58)

