Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 29 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 28 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (95)
|46 (89)
|56 (54)
|78 (53)
|1 (48)
|Cagliari:
|8 (116)
|19 (77)
|72 (73)
|2 (70)
|55 (69)
|Firenze:
|42 (126)
|5 (67)
|65 (62)
|63 (62)
|40 (50)
|Genova:
|73 (82)
|10 (76)
|52 (68)
|30 (60)
|34 (56)
|Milano:
|89 (66)
|73 (58)
|50 (55)
|36 (53)
|4 (51)
|Napoli:
|33 (90)
|58 (79)
|37 (62)
|45 (56)
|3 (43)
|Palermo:
|16 (60)
|5 (58)
|30 (52)
|36 (50)
|17 (49)
|Roma:
|63 (112)
|6 (63)
|51 (59)
|70 (59)
|52 (56)
|Torino:
|88 (78)
|89 (77)
|57 (69)
|41 (68)
|18 (65)
|Venezia:
|71 (84)
|44 (78)
|57 (75)
|39 (60)
|12 (53)
|Nazionale:
|82 (139)
|59 (115)
|35 (109)
|6 (69)
|37 (58)