Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 14 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 14 Ottobre 2025 16:24

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 11 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (103) 74 (72) 31 (70) 20 (68) 46 (62)
Cagliari: 85 (109) 8 (89) 48 (83) 74 (59) 31 (56)
Firenze: 42 (99) 76 (86) 89 (61) 69 (60) 22 (47)
Genova: 49 (68) 73 (55) 68 (51) 10 (49) 85 (44)
Milano: 47 (69) 56 (68) 51 (65) 46 (51) 64 (50)
Napoli: 25 (73) 33 (63) 10 (58) 1 (54) 21 (53)
Palermo: 59 (93) 45 (69) 85 (61) 65 (58) 89 (51)
Roma: 63 (85) 16 (72) 53 (58) 86 (57) 82 (51)
Torino: 4 (79) 46 (71) 36 (60) 88 (51) 89 (50)
Venezia: 16 (76) 49 (63) 37 (62) 71 (57) 30 (51)
Nazionale: 82 (112) 59 (88) 35 (82) 58 (77) 73 (67)

