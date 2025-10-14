Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 14 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 11 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (103)
|74 (72)
|31 (70)
|20 (68)
|46 (62)
|Cagliari:
|85 (109)
|8 (89)
|48 (83)
|74 (59)
|31 (56)
|Firenze:
|42 (99)
|76 (86)
|89 (61)
|69 (60)
|22 (47)
|Genova:
|49 (68)
|73 (55)
|68 (51)
|10 (49)
|85 (44)
|Milano:
|47 (69)
|56 (68)
|51 (65)
|46 (51)
|64 (50)
|Napoli:
|25 (73)
|33 (63)
|10 (58)
|1 (54)
|21 (53)
|Palermo:
|59 (93)
|45 (69)
|85 (61)
|65 (58)
|89 (51)
|Roma:
|63 (85)
|16 (72)
|53 (58)
|86 (57)
|82 (51)
|Torino:
|4 (79)
|46 (71)
|36 (60)
|88 (51)
|89 (50)
|Venezia:
|16 (76)
|49 (63)
|37 (62)
|71 (57)
|30 (51)
|Nazionale:
|82 (112)
|59 (88)
|35 (82)
|58 (77)
|73 (67)