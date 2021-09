Quali sono le città sostenibili e quali caratteristiche hanno

editato in: da

Tra le evoluzioni delle tematiche ecologiche degli ultimi anni ci sono senza dubbio le città sostenibili. Difatti la ricerca di sostenibilità ambientale viene oggi applicata in moltissimi campi, come nella cura dei mari, nell’alimentazione, nei metodi produttivi e, infine, nelle città e nei centri urbani.

Il ruolo fondamentale che i centri urbani hanno per la popolazione mondiale rendono queste realtà un soggetto da approfondire per istituzioni e organizzazioni internazionali. Infatti le città permettono all’uomo di sviluppare e migliorare la propria condizione economica e sociale, oggi anche in modo green.

Renderle più ecologiche non è semplice: sono necessari numerosi interventi in grado di trasformare antichi centri in luoghi rispettosi dell’ambiente. In più le problematiche da affrontare sono numerose, come la mancanza di fondi, il degrado delle infrastrutture e l’inquinamento, quello ambientale così come luminoso e acustico.

L’importanza di investire nelle città ecosostenibili è dimostrata anche dalla nuova Agenda 2030. Questa iniziativa dell’ONU include un programma di investimenti e incentivi dedicati agli stati di tutto il mondo, con il fine di trovare nuovi modi per rendere più sostenibile una città. Ecco maggiori informazioni sull’argomento.

Città sostenibili e Agenda 2030

L’Agenda 2030 è un programma di azione sottoscritto nel 2015, attraverso il quale si punta alla riduzione dell’inquinamento e dell’effetto serra a livello globale. Nello specifico, nel 2015 questo sistema di obiettivi è stato sottoscritto da 193 paesi, membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il meccanismo dell’Agenda 2030 è piuttosto semplice: include obiettivi che vengono nominati Sustainable Development Goals, SDGs. Questo piano si traduce inoltre in 169 traguardi da raggiungere entro il 2030. Tra questi ci sono diversi obiettivi di tipo ambientale, sociale ed economico, oltre alle città sostenibili dell’Agenda 2030 come:

sconfiggere la povertà e la fame

garantire istruzione di qualità e parità di genere

assicurare acqua pulita e servizi igienico-sanitari nei paesi in via di sviluppo

investire nell’energia pulita, nell’innovazione e nelle infrastrutture

tutelare la vita sott’acqua, sulla terra e lottare contro il cambiamento climatico

ridurre le disuguaglianze

I cambiamenti climatici e le recenti manifestazioni naturali, come alluvioni e incendi, hanno portato maggiore attenzione a queste tematiche. Sia a livello europeo che mondiale questa emergenza si traduce in piani studiati nel dettaglio al fine di aumentare comportamenti sostenibili a livello sociale e ambientale. Da questo aspetto nascono perciò le città sostenibili.

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 sulle città sostenibili

Come rendere una città sostenibile è la prima domanda posta dai leader mondiali agli esperti. In seguito a studi e approfondimenti sono stati elencati diversi traguardi, specifici in ambito di centri urbani ecologici e indispensabili per il futuro. Tra gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 e da raggiungere entro questo termine dagli Stati membri ci sono:

garantire l’accesso agli alloggi alle popolazioni dei quartieri poveri

assicurare un sistema di trasporti sicuro, ma anche accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade e investendo nel potenziare i trasporti pubblici, in particolare per soggetti con invalidità, anziani e bambini

rendere l’urbanizzazione più inclusiva, oltre che green, pianificando un nuovo sistema di insediamento urbano

salvaguardare il patrimonio naturale e culturale

ridurre il numero di morti e di perdite economiche legate alle calamità naturali, in particolare puntando alla protezione di soggetti più vulnerabili, come bambini e anziani

diminuire l’impatto ambientale, investire nella gestione dei rifiuti urbani e nella qualità dell’aria

creare spazi verdi pubblici, sicuri e inclusivi per anziani, disabili e bambini

favorire il legame positivo tra aree urbane, rurali e periurbane

aumentare il numero di centri urbani sul territorio che siano inclusivi, efficienti e resistenti ai disastri di diverse tipologie, primi tra tutti quelli provocati dal cambiamento climatico, previsti in particolare dal Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030

supportare anche le realtà meno sviluppate, con il fine di costruire nuovi edifici sostenibili

Cosa sono le città sostenibili

Fornire una definizione di città sostenibili non è semplice. Infatti questi centri urbani presentano moltissimi requisiti e caratteristiche che rendono complesso trovare una specifica definizione.

Semplificando, il significato di città sostenibile può essere individuato in un nuovo sistema di organizzazione del centro urbano. Questa moderna pianificazione include trasporti, territorialità, riduzione dei consumi e produzione indipendente di differenti tipologie di energia. Quindi attraverso questo termine si indica una realtà indipendente, in grado di creare energia e di ridurre l’impatto dell’uomo sull’ambiente.

L’importanza di trasformare i centri urbani in realtà più green sta nei numeri: oggi circa 4 miliardi di persone vivono nelle città. In più secondo uno studio della Banca Mondiale entro il 2050 questo numero raddoppierà rendendo indispensabile un investimento in un’organizzazione ecologica. Inoltre secondo l’Onu, nonostante le città occupino solo il 3% della superficie, questi centri impiegano fino all’80% di energia disponibile ed emettono oltre il 75% di anidride carbonica.

A questi numeri si combinano anche le cifre relative alla povertà: ad esempio circa 828 milioni di persone oggi risiedono in baraccopoli e molte di queste hanno difficoltà ad accedere al cibo e all’acqua pulita. In più secondo le previsioni circa il 95% dell’espansione mondiale dei centri urbani sarà concentrata nei paesi in via di sviluppo. Per questo motivo una città sostenibile non è solo in grado di produrre energia pulita, bensì deve anche garantire inclusività e supporto alle aree più povere.

I requisiti delle città sostenibili

Per capire come rendere una città sostenibile è necessario analizzare i diversi requisiti previsti dall’ONU. Tra questi vi sono non solo elementi ecologici bensì anche sociali e culturali. Difatti tra i requisiti ci sono:

la realizzazione di aree verdi e orti urbani, anche su tetti e terrazzi, in modo da assorbire l’anidride carbonica e isolare gli edifici

l’utilizzo dell’IoT, attraverso il quale poter analizzare diversi aspetti come la qualità dell’acqua, dell’aria e della temperatura

digitalizzazione della pubblica amministrazione, in modo da ridurre l’inquinamento e l’uso della carta

l’apertura di luoghi di aggregazione per giovani e per la comunità, ad esempio le scuole aperte anche il pomeriggio

l’installazione di sistemi a risparmio energetico come il solare termico o il fotovoltaico

il controllo della gestione della raccolta differenziata, come premi per i cittadini che la svolgono correttamente e con costanza mentre sanzioni per coloro che risultano incapaci

la sollecitazione della formula in smart working per ridurre l’uso delle auto e dei mezzi

la creazione di servizi per i cittadini, quali la spesa online

la riprogettazione del territorio in una chiave più ecologica, soprattutto per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni con riqualificazione energetica

la conversione alla mobilità sostenibile, anche attraverso servizi di sharing e taxi elettrici

Grazie a questi semplici requisiti relativi alle città sostenibili è possibile raggiungere non solo l’obiettivo ecologico previsto dall’Agenda 2030. Infatti in questo modo si favorisce persino una maggiore cooperazione tra privati, imprese e forze dell’ordine. In più si può favorire la creazione di una comunità più capillare, che collega i diversi spazi della città senza rinunciare a un aspetto più green.

Infine tra i tanti requisiti su come rendere una città sostenibile c’è anche l’aiuto alle aree più bisognose e povere. Infatti una città ecologica dovrebbe aiutare alla prosperità delle zone meno ricche, favorendo la creazione di scuole, stimolando le pari opportunità e coinvolgendo i soggetti più deboli, come disabili, anziani e bambini.

Città sostenibili nel mondo

Mentre in passato le città sostenibili sembravano solo una chimera, oggi nel mondo ci sono moltissimi esempi di centri urbani che negli anni hanno migliorato moltissimi aspetti della propria organizzazione. Nello specifico secondo l’organizzazione Climate Reality Project nella classifica delle città sostenibili ci sono cinque realtà, quali:

San Francisco, negli Stati Uniti, che ha investito nell’innovazione tecnologica dei mezzi di trasporto e nell’efficienza energetica degli immobili

Copenaghen, in Danimarca, che ha l’obiettivo di diventare carbon free (sarebbe la prima capitale al mondo)

Stoccolma, in Svezia, che ha creato un sistema di riscaldamento centralizzato innovativo, ecologico ed efficiente

Vancouver, in Canada, che sta investendo in politiche sostenibili a tutto tondo, in moltissimi punti della città

Singapore, che ha fissato molti limiti all’uso dell’auto grazie anche a un innovativo piano di trasporti che riduce l’inquinamento senza rinunciare alla massima capillarità dei servizi

Classifica delle città sostenibili in Italia

Nella classifica delle città sostenibili in Italia i numeri sono ridotti. La classifica attualmente include 107 fattori e 15 dimensioni differenti della vita urbana, secondo la ricerca di ICity Rate di FPA. Al momento rispondono a queste caratteristiche tre città ecosostenibili, quali: