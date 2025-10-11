Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 11 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 11 Ottobre 2025 16:09

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdi 10 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (102) 74 (71) 31 (69) 20 (67) 46 (61)
Cagliari: 85 (108) 8 (88) 48 (82) 74 (58) 31 (55)
Firenze: 42 (98) 76 (85) 89 (60) 69 (59) 22 (46)
Genova: 49 (67) 54 (63) 73 (54) 68 (50) 10 (48)
Milano: 47 (68) 56 (67) 51 (64) 46 (50) 64 (49)
Napoli: 25 (72) 33 (62) 10 (57) 1 (53) 21 (52)
Palermo: 59 (92) 45 (68) 85 (60) 65 (57) 89 (50)
Roma: 63 (84) 16 (71) 53 (57) 86 (56) 82 (50)
Torino: 4 (78) 46 (70) 36 (59) 30 (56) 88 (50)
Venezia: 16 (75) 49 (62) 37 (61) 71 (56) 30 (50)
Nazionale: 82 (111) 59 (87) 35 (81) 58 (76) 73 (66)

