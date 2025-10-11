Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 11 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdi 10 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (102)
|74 (71)
|31 (69)
|20 (67)
|46 (61)
|Cagliari:
|85 (108)
|8 (88)
|48 (82)
|74 (58)
|31 (55)
|Firenze:
|42 (98)
|76 (85)
|89 (60)
|69 (59)
|22 (46)
|Genova:
|49 (67)
|54 (63)
|73 (54)
|68 (50)
|10 (48)
|Milano:
|47 (68)
|56 (67)
|51 (64)
|46 (50)
|64 (49)
|Napoli:
|25 (72)
|33 (62)
|10 (57)
|1 (53)
|21 (52)
|Palermo:
|59 (92)
|45 (68)
|85 (60)
|65 (57)
|89 (50)
|Roma:
|63 (84)
|16 (71)
|53 (57)
|86 (56)
|82 (50)
|Torino:
|4 (78)
|46 (70)
|36 (59)
|30 (56)
|88 (50)
|Venezia:
|16 (75)
|49 (62)
|37 (61)
|71 (56)
|30 (50)
|Nazionale:
|82 (111)
|59 (87)
|35 (81)
|58 (76)
|73 (66)