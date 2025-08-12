Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 12 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 9 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (67)
|73 (58)
|23 (54)
|13 (53)
|63 (51)
|Cagliari:
|42 (76)
|85 (73)
|68 (72)
|86 (55)
|8 (53)
|Firenze:
|26 (146)
|49 (127)
|34 (77)
|42 (63)
|84 (56)
|Genova:
|2 (89)
|15 (89)
|83 (57)
|11 (52)
|1 (47)
|Milano:
|74 (119)
|14 (75)
|25 (66)
|24 (64)
|76 (60)
|Napoli:
|54 (48)
|49 (47)
|44 (46)
|70 (45)
|13 (45)
|Palermo:
|59 (57)
|55 (53)
|57 (47)
|14 (44)
|24 (39)
|Roma:
|87 (81)
|73 (64)
|21 (60)
|31 (53)
|63 (49)
|Torino:
|7 (47)
|37 (47)
|4 (43)
|64 (43)
|55 (42)
|Venezia:
|89 (92)
|5 (63)
|54 (55)
|47 (53)
|15 (46)
|Nazionale:
|21 (85)
|82 (76)
|69 (63)
|50 (60)
|75 (52)