Pubblicato: 12 Agosto 2025 16:10

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 12 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 9 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (67) 73 (58) 23 (54) 13 (53) 63 (51)
Cagliari: 42 (76) 85 (73) 68 (72) 86 (55) 8 (53)
Firenze: 26 (146) 49 (127) 34 (77) 42 (63) 84 (56)
Genova: 2 (89) 15 (89) 83 (57) 11 (52) 1 (47)
Milano: 74 (119) 14 (75) 25 (66) 24 (64) 76 (60)
Napoli: 54 (48) 49 (47) 44 (46) 70 (45) 13 (45)
Palermo: 59 (57) 55 (53) 57 (47) 14 (44) 24 (39)
Roma: 87 (81) 73 (64) 21 (60) 31 (53) 63 (49)
Torino: 7 (47) 37 (47) 4 (43) 64 (43) 55 (42)
Venezia: 89 (92) 5 (63) 54 (55) 47 (53) 15 (46)
Nazionale: 21 (85) 82 (76) 69 (63) 50 (60) 75 (52)

