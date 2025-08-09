Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 9 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 8 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (66)
|73 (57)
|23 (53)
|13 (52)
|63 (50)
|Cagliari:
|42 (75)
|85 (72)
|68 (71)
|86 (54)
|8 (52)
|Firenze:
|26 (145)
|49 (126)
|34 (76)
|74 (62)
|42 (62)
|Genova:
|15 (88)
|2 (88)
|83 (56)
|11 (51)
|27 (46)
|Milano:
|74 (118)
|14 (74)
|25 (65)
|24 (63)
|76 (59)
|Napoli:
|54 (47)
|49 (46)
|44 (45)
|70 (44)
|13 (44)
|Palermo:
|83 (63)
|59 (56)
|55 (52)
|57 (46)
|14 (43)
|Roma:
|87 (80)
|73 (63)
|21 (59)
|31 (52)
|63 (48)
|Torino:
|7 (46)
|37 (46)
|4 (42)
|64 (42)
|55 (41)
|Venezia:
|89 (91)
|5 (62)
|54 (54)
|47 (52)
|15 (45)
|Nazionale:
|21 (84)
|82 (75)
|69 (62)
|50 (59)
|59 (51)