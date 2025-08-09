Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 9 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

9 Agosto 2025

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 8 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (66) 73 (57) 23 (53) 13 (52) 63 (50)
Cagliari: 42 (75) 85 (72) 68 (71) 86 (54) 8 (52)
Firenze: 26 (145) 49 (126) 34 (76) 74 (62) 42 (62)
Genova: 15 (88) 2 (88) 83 (56) 11 (51) 27 (46)
Milano: 74 (118) 14 (74) 25 (65) 24 (63) 76 (59)
Napoli: 54 (47) 49 (46) 44 (45) 70 (44) 13 (44)
Palermo: 83 (63) 59 (56) 55 (52) 57 (46) 14 (43)
Roma: 87 (80) 73 (63) 21 (59) 31 (52) 63 (48)
Torino: 7 (46) 37 (46) 4 (42) 64 (42) 55 (41)
Venezia: 89 (91) 5 (62) 54 (54) 47 (52) 15 (45)
Nazionale: 21 (84) 82 (75) 69 (62) 50 (59) 59 (51)

