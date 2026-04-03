Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi venerdì 3 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

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Come ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di € 143.900.000,00 milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 3 aprile 2026:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

28 52 53 64 66 72 Jolly: 44 Superstar: 6

Quote SuperEnalotto

• 6 punti: vincitori

• 5 punti + Jolly: vincitori

• 5 punti: 2 vincitori totalizzano € 74.122,59

• 4 punti: 350 vincitori totalizzano € 433,51

• 3 punti: 15244 vincitori totalizzano € 29,86

• 2 punti: 236145 vincitori totalizzano € 5,97

Quote SuperStar

• 5 punti più SuperStar: vincitori

• 4 punti più SuperStar: vincitori

• 3 punti più SuperStar: 51 vincitori totalizzano € 2.986,00

• 2 punti più SuperStar: 1163 vincitori totalizzano € 100,00

• 1 punti più SuperStar: 8501 vincitori totalizzano € 10,00

• 0 punti più SuperStar: 21450 vincitori totalizzano € 5,00

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 70 81 90 42 35 Cagliari: 9 74 68 25 48 Firenze: 49 25 76 87 82 Genova: 73 24 80 85 47 Milano: 4 45 73 48 42 Napoli: 51 57 56 43 50 Palermo: 49 14 82 40 68 Roma: 12 79 82 18 87 Torino: 9 52 39 90 85 Venezia: 53 75 16 59 18 Nazionale: 84 64 17 1 32

Estrazione del 10eLotto serale

4 9 12 14 24 25 45 49 51 52 53 57 68 70 73 74 75 79 81 90 Numero oro: 70 Doppio oro: 70 81

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del sabato 04 aprile 2026. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di € 143.900.000,00 milioni e il montepremi complessivo è di 143,9 milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di giovedì 02 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Estrazioni del mese

Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto