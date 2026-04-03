Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi venerdì 3 aprile 2026: numeri e combinazione vincente

Come ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.
Il jackpot del superenalotto è di € 143.900.000,00 milioni di euro.
Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 3 aprile 2026:
Estrazioni del SuperEnalotto
Sestina vincente:
|28
|52
|53
|64
|66
|72
|Jolly: 44
|Superstar: 6
Quote SuperEnalotto
• 6 punti: vincitori
• 5 punti + Jolly: vincitori
• 5 punti: 2 vincitori totalizzano € 74.122,59
• 4 punti: 350 vincitori totalizzano € 433,51
• 3 punti: 15244 vincitori totalizzano € 29,86
• 2 punti: 236145 vincitori totalizzano € 5,97
Quote SuperStar
• 5 punti più SuperStar: vincitori
• 4 punti più SuperStar: vincitori
• 3 punti più SuperStar: 51 vincitori totalizzano € 2.986,00
• 2 punti più SuperStar: 1163 vincitori totalizzano € 100,00
• 1 punti più SuperStar: 8501 vincitori totalizzano € 10,00
• 0 punti più SuperStar: 21450 vincitori totalizzano € 5,00
Estrazioni del Lotto
|Ruota
|1° estr.
|2° estr.
|3° estr.
|4° estr.
|5° estr.
|Bari:
|70
|81
|90
|42
|35
|Cagliari:
|9
|74
|68
|25
|48
|Firenze:
|49
|25
|76
|87
|82
|Genova:
|73
|24
|80
|85
|47
|Milano:
|4
|45
|73
|48
|42
|Napoli:
|51
|57
|56
|43
|50
|Palermo:
|49
|14
|82
|40
|68
|Roma:
|12
|79
|82
|18
|87
|Torino:
|9
|52
|39
|90
|85
|Venezia:
|53
|75
|16
|59
|18
|Nazionale:
|84
|64
|17
|1
|32
Estrazione del 10eLotto serale
|4
|9
|12
|14
|24
|25
|45
|49
|51
|52
|53
|57
|68
|70
|73
|74
|75
|79
|81
|90
|Numero oro: 70
|Doppio oro: 70 81
Prossima estrazione
La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del sabato 04 aprile 2026. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di € 143.900.000,00 milioni e il montepremi complessivo è di 143,9 milioni di euro.
Estrazione precedente
Nell’ estrazione precedente di giovedì 02 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Estrazioni del mese
Verifica tutte le estrazioni del mese del SuperEnalotto e del Lotto