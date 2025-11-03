Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 3 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato: 3 Novembre 2025 16:00

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 3 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 31 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (79) 46 (73) 44 (44) 11 (44) 28 (43)
Cagliari: 8 (100) 19 (61) 72 (57) 2 (54) 55 (53)
Firenze: 42 (110) 76 (97) 89 (72) 22 (58) 87 (51)
Genova: 73 (66) 10 (60) 39 (53) 52 (52) 80 (50)
Milano: 47 (80) 56 (79) 51 (76) 46 (62) 23 (60)
Napoli: 33 (74) 58 (63) 59 (63) 36 (60) 90 (53)
Palermo: 89 (62) 37 (53) 16 (44) 5 (42) 1 (39)
Roma: 63 (96) 16 (83) 86 (68) 45 (53) 28 (50)
Torino: 4 (90) 46 (82) 88 (62) 89 (61) 57 (53)
Venezia: 16 (87) 49 (74) 71 (68) 44 (62) 30 (62)
Nazionale: 82 (123) 59 (99) 35 (93) 73 (78) 44 (72)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto