Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 3 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 31 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (79)
|46 (73)
|44 (44)
|11 (44)
|28 (43)
|Cagliari:
|8 (100)
|19 (61)
|72 (57)
|2 (54)
|55 (53)
|Firenze:
|42 (110)
|76 (97)
|89 (72)
|22 (58)
|87 (51)
|Genova:
|73 (66)
|10 (60)
|39 (53)
|52 (52)
|80 (50)
|Milano:
|47 (80)
|56 (79)
|51 (76)
|46 (62)
|23 (60)
|Napoli:
|33 (74)
|58 (63)
|59 (63)
|36 (60)
|90 (53)
|Palermo:
|89 (62)
|37 (53)
|16 (44)
|5 (42)
|1 (39)
|Roma:
|63 (96)
|16 (83)
|86 (68)
|45 (53)
|28 (50)
|Torino:
|4 (90)
|46 (82)
|88 (62)
|89 (61)
|57 (53)
|Venezia:
|16 (87)
|49 (74)
|71 (68)
|44 (62)
|30 (62)
|Nazionale:
|82 (123)
|59 (99)
|35 (93)
|73 (78)
|44 (72)