Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 31 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 31 Ottobre 2025 16:00

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 30 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 31 (80) 20 (78) 46 (72) 44 (43) 11 (43)
Cagliari: 8 (99) 19 (60) 50 (58) 72 (56) 2 (53)
Firenze: 42 (109) 76 (96) 89 (71) 22 (57) 87 (50)
Genova: 73 (65) 10 (59) 39 (52) 52 (51) 80 (49)
Milano: 47 (79) 56 (78) 51 (75) 46 (61) 23 (59)
Napoli: 33 (73) 59 (62) 58 (62) 36 (59) 90 (52)
Palermo: 44 (61) 89 (61) 37 (52) 16 (43) 5 (41)
Roma: 63 (95) 16 (82) 86 (67) 45 (52) 28 (49)
Torino: 4 (89) 46 (81) 88 (61) 89 (60) 57 (52)
Venezia: 16 (86) 49 (73) 71 (67) 44 (61) 30 (61)
Nazionale: 82 (122) 59 (98) 35 (92) 73 (77) 44 (71)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto