Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 31 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 30 ottobre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|31 (80)
|20 (78)
|46 (72)
|44 (43)
|11 (43)
|Cagliari:
|8 (99)
|19 (60)
|50 (58)
|72 (56)
|2 (53)
|Firenze:
|42 (109)
|76 (96)
|89 (71)
|22 (57)
|87 (50)
|Genova:
|73 (65)
|10 (59)
|39 (52)
|52 (51)
|80 (49)
|Milano:
|47 (79)
|56 (78)
|51 (75)
|46 (61)
|23 (59)
|Napoli:
|33 (73)
|59 (62)
|58 (62)
|36 (59)
|90 (52)
|Palermo:
|44 (61)
|89 (61)
|37 (52)
|16 (43)
|5 (41)
|Roma:
|63 (95)
|16 (82)
|86 (67)
|45 (52)
|28 (49)
|Torino:
|4 (89)
|46 (81)
|88 (61)
|89 (60)
|57 (52)
|Venezia:
|16 (86)
|49 (73)
|71 (67)
|44 (61)
|30 (61)
|Nazionale:
|82 (122)
|59 (98)
|35 (92)
|73 (77)
|44 (71)