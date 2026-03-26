Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi giovedì 26 marzo 2026: numeri e combinazione vincente

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Come ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Il jackpot del superenalotto è di milioni di euro.

Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di oggi 26 marzo 2026:

Estrazioni del SuperEnalotto

Sestina vincente:

Jolly: Superstar:

….Le quote saranno pubblicate tra qualche minuto….

Estrazioni del Lotto

Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 69 58 26 5 22 Cagliari: 59 33 73 2 69 Firenze: 44 49 83 75 50 Genova: 35 77 61 40 86 Milano: 48 52 12 19 62 Napoli: 60 21 47 15 58 Palermo: 16 27 28 83 25 Roma: 35 19 85 81 24 Torino: 29 44 15 70 31 Venezia: 69 20 48 55 2 Nazionale: 56 61 40 27 81

Guarda quanto si vince con ogni combinazione.

Estrazione del 10eLotto serale

16 19 20 21 26 27 29 33 35 44 48 49 52 58 59 60 69 73 77 83 Numero oro: 69 Doppio oro: 69 58

Prossima estrazione

La prossima estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale sarà alle 20:00 del venerdì 27 marzo 2026. Puoi giocare fino alle 19:30 del giorno dell’estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto è di milioni e il montepremi complessivo è di milioni di euro.

Estrazione precedente

Nell’ estrazione precedente di martedì 24 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.