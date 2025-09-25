Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 25 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 25 Settembre 2025 16:11

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 23 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (92) 72 (66) 88 (63) 74 (61) 31 (59)
Cagliari: 42 (101) 85 (98) 8 (78) 48 (72) 65 (70)
Firenze: 34 (102) 42 (88) 76 (75) 89 (50) 69 (49)
Genova: 56 (65) 88 (64) 49 (57) 54 (53) 81 (45)
Milano: 25 (91) 47 (58) 56 (57) 51 (54) 71 (53)
Napoli: 25 (62) 8 (53) 33 (52) 42 (49) 66 (48)
Palermo: 59 (82) 14 (69) 45 (58) 4 (54) 85 (50)
Roma: 63 (74) 16 (61) 71 (56) 53 (47) 86 (46)
Torino: 7 (72) 4 (68) 46 (60) 66 (52) 36 (49)
Venezia: 5 (88) 54 (80) 15 (71) 58 (67) 16 (65)
Nazionale: 82 (101) 59 (77) 35 (71) 58 (66) 26 (56)

