Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 25 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 23 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (92)
|72 (66)
|88 (63)
|74 (61)
|31 (59)
|Cagliari:
|42 (101)
|85 (98)
|8 (78)
|48 (72)
|65 (70)
|Firenze:
|34 (102)
|42 (88)
|76 (75)
|89 (50)
|69 (49)
|Genova:
|56 (65)
|88 (64)
|49 (57)
|54 (53)
|81 (45)
|Milano:
|25 (91)
|47 (58)
|56 (57)
|51 (54)
|71 (53)
|Napoli:
|25 (62)
|8 (53)
|33 (52)
|42 (49)
|66 (48)
|Palermo:
|59 (82)
|14 (69)
|45 (58)
|4 (54)
|85 (50)
|Roma:
|63 (74)
|16 (61)
|71 (56)
|53 (47)
|86 (46)
|Torino:
|7 (72)
|4 (68)
|46 (60)
|66 (52)
|36 (49)
|Venezia:
|5 (88)
|54 (80)
|15 (71)
|58 (67)
|16 (65)
|Nazionale:
|82 (101)
|59 (77)
|35 (71)
|58 (66)
|26 (56)