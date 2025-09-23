Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 23 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 20 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (91)
|72 (65)
|88 (62)
|74 (60)
|31 (58)
|Cagliari:
|42 (100)
|85 (97)
|8 (77)
|48 (71)
|65 (69)
|Firenze:
|34 (101)
|42 (87)
|76 (74)
|89 (49)
|69 (48)
|Genova:
|56 (64)
|88 (63)
|49 (56)
|54 (52)
|81 (44)
|Milano:
|25 (90)
|47 (57)
|56 (56)
|51 (53)
|71 (52)
|Napoli:
|25 (61)
|8 (52)
|33 (51)
|42 (48)
|66 (47)
|Palermo:
|59 (81)
|14 (68)
|45 (57)
|4 (53)
|85 (49)
|Roma:
|63 (73)
|16 (60)
|71 (55)
|53 (46)
|86 (45)
|Torino:
|7 (71)
|4 (67)
|46 (59)
|66 (51)
|36 (48)
|Venezia:
|5 (87)
|54 (79)
|15 (70)
|58 (66)
|16 (64)
|Nazionale:
|82 (100)
|59 (76)
|35 (70)
|58 (65)
|26 (55)