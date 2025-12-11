Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 11 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 9 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (101)
|46 (95)
|56 (60)
|78 (59)
|5 (53)
|Cagliari:
|19 (83)
|72 (79)
|2 (76)
|55 (75)
|40 (60)
|Firenze:
|42 (132)
|63 (68)
|65 (68)
|37 (56)
|16 (55)
|Genova:
|73 (88)
|52 (74)
|30 (66)
|34 (62)
|5 (57)
|Milano:
|89 (72)
|73 (64)
|50 (61)
|36 (59)
|4 (57)
|Napoli:
|33 (96)
|58 (85)
|37 (68)
|45 (62)
|3 (49)
|Palermo:
|16 (66)
|5 (64)
|36 (56)
|15 (52)
|52 (51)
|Roma:
|63 (118)
|6 (69)
|70 (65)
|51 (65)
|26 (57)
|Torino:
|88 (84)
|89 (83)
|57 (75)
|18 (71)
|82 (69)
|Venezia:
|71 (90)
|39 (66)
|12 (59)
|83 (53)
|35 (48)
|Nazionale:
|59 (121)
|35 (115)
|6 (75)
|37 (64)
|50 (60)