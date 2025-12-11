Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 11 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 9 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (101) 46 (95) 56 (60) 78 (59) 5 (53)
Cagliari: 19 (83) 72 (79) 2 (76) 55 (75) 40 (60)
Firenze: 42 (132) 63 (68) 65 (68) 37 (56) 16 (55)
Genova: 73 (88) 52 (74) 30 (66) 34 (62) 5 (57)
Milano: 89 (72) 73 (64) 50 (61) 36 (59) 4 (57)
Napoli: 33 (96) 58 (85) 37 (68) 45 (62) 3 (49)
Palermo: 16 (66) 5 (64) 36 (56) 15 (52) 52 (51)
Roma: 63 (118) 6 (69) 70 (65) 51 (65) 26 (57)
Torino: 88 (84) 89 (83) 57 (75) 18 (71) 82 (69)
Venezia: 71 (90) 39 (66) 12 (59) 83 (53) 35 (48)
Nazionale: 59 (121) 35 (115) 6 (75) 37 (64) 50 (60)

