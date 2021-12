Estrazione SuperEnalotto di Oggi

Il jackpot del superenalotto di Giovedì 16 Dicembre 2021 è di € 125.700.000,00

Estrazioni del SuperEnalotto di Giovedì 16 Dicembre 2021

Come si gioca al SuperEnalotto: il regolamento /

Il SuperEnalotto è una delle più popolari lotterie diffuse in Italia. Per partecipare al gioco è necessario scegliere sei numeri compresi tra 1 e 90 e puntare la cifra minima di 1 euro su ogni combinazione. Il gioco consiste nell’estrazione di sei numeri, che garantiscono vari premi a seconda di quanti numeri fra quelli estratti vengono individuati dai giocatori. Durante ogni estrazione viene individuato anche un numero Jolly fra le restanti 84 sfere, che concede ai giocatori che hanno indovinato almeno cinque numeri fra i sei principali, la possibilità di aumentare la propria vincita.

Oltre al Jolly, viene estratto un secondo numero extra: il SuperStar, sempre compreso tra 1 e 90, che viene sorteggiato da un’urna diversa da quella della sestina del SuperEnalotto ed è dunque possibile che lo stesso numero venga estratto sia nell’estrazione principale che in quella del SuperStar. La scelta di pronosticare il numero Superstar è facoltativa e ha un costo aggiuntivo di 50 centesimi: ogni schedina può quindi avere, o meno, un pronostico aggiuntivo. Indovinando il numero SuperStar aumentano i premi per ogni categoria di vincita.

Quando e dove giocare al SuperEnalotto

Le estrazioni si svolgono a Roma alle ore 20:00 ogni martedì, giovedì e sabato. È possibile giocare tutti i giorni e in tutte le ore, con un’eccezione: nei giorni di estrazione il gioco chiude alle 19:30 e riapre dopo un’ora dalla conclusione di tutte le operazioni di estrazione (le 21:30 circa), per consentire il corretto svolgimento del gioco. In alcuni casi le estrazioni subiscono cambiamenti di data per evitare di sovrapporsi ai giorni festivi.

Per giocare al SuperEnalotto è possibile recarsi in una delle ricevitorie ufficiali situate in tutta Italia o giocare online, aprendo un conto gioco presso uno dei siti autorizzati.

Quanti soldi si possono vincere giocando al SuperEnalotto: premi e jackpot

Al SuperEnalotto si possono ottenere premi pronosticando correttamente dai due ai sei numeri estratti: le vincite di maggior valore vengono assegnate ai giocatori che indovinano più numeri. Chi riesce a pronosticare l’intera combinazione di 6 numeri vince il jackpot generale, che in caso di mancata vincita si accumula e cresce di estrazione in estrazione. Non c’è limite a quanto può aumentare di valore, e in passato ciò ha permesso al gioco di mettere in palio premi dal valore incredibilmente alto. Il SuperEnalotto, infatti, detiene il primato della più alta vincita mai aggiudicata a una sola persona in Europa, pari a oltre 209 milioni di euro. I giocatori del SuperEnalotto possono anche vincere premi istantanei, senza nemmeno aspettare l’estrazione, dai 2 ai 500 euro.